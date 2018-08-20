FETÖ'cü hain Kerim Balcı'dan görülmemiş takiyye!

15 Temmuz alçak darbe girişiminin yaşandığı gece televizyonda halka "Sokağa çıkmayın" çağrısında bulunan FETÖ'cü Kerim Balcı büyük bir takiyyeye imza attı.

15 Temmuz darbe girişimi esnasında, FETÖ'nün internetten yayın yapan kanalı STV'ye Londra'dan katılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkı meydanlara davet eden sözlerini duyunca şoke olan Zaman yazarı Kerim Balcı'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

TAKİYYE YAPARAK KURTULMAYA ÇALIŞIYOR

15 Temmuz gecesinde skandal iftiralarla darbecilerin elinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ömür boyu hapis yatıracak dökümanlar olduğunu söyleyen Balcı, FETÖ'nün askerlerini ''Askerin yayınladığı bildirge daha sempatik'' diyerek övmüştü. Balcı şimdi de büyük bir takiyyeye imza atarak, "O gece sokağa çıkan insanlarla gurur (!) duyuyorum." dedi.

LONDRA'DA GÖRÜNTÜLENDİ

15 Temmuz FETÖ darbe girişimi gecesi canlı yayına çıkarak "Erdoğan teslim olsun" çağrısı yapan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşıyor olmasına çok üzülen FETÖ'nün tetikçisi Kerim Balcı Londra'da ortaya çıktı. FETÖ yöneticilerinin Pakistan'da tutuklanarak Türkiye'ye iade edilmesini protesto etmek için Pakistan Büyükelçiliği'nin önünde bir protesto gösterisi yapan FETÖ'cü hainlerin başında örgütün tetikçisi Kerim Balcı vardı. FETÖ'cü alçak Kerim Balcı megafonla protestocuları yönlendirirken FETÖ'cü hainlerin deşifre olmamak için yüzlerini maskelerle gizlediği dikkatlerden kaçmadı.