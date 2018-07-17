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FETÖ'cü hain general gitti! PKK Karadeniz'de çökertildi

Bölücü terör örgütü PKK’ya karşı Doğu Karadeniz'de operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Son 4 yıldır PKK’nın ağır darbe aldığı operasyonlarda 12 terörist etkisiz hale getirilirken, 6 PKK’lı ise sağ ele geçirildi.

17 Temmuz 2018 Salı 11:05
FETÖ'cü hain general gitti! PKK Karadeniz'de çökertildi

Doğu Karadeniz’de son 4 yılda 12 terörist etkisiz hale getirildi, 6 PKK’lı ise sağ yakalandı. 22 kişilik Karadeniz grubundan geriye 4 PKK’lının kaldığı belirtildi.

5 Temmuz 2016 günü Giresun’un Alucra ilçesi ile Yağlıdere ilçesi kırsalı Tohumluk Yaylası'nda düşen askeri helikopterden yaralı kurtulan ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından tedavi gördüğü hastanede FETÖ’den tutuklanan eski Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Doğru’nun ardından PKK’ya karşı Doğu Karadeniz’de mücadelenin sıklaşması ve sonuç alınması dikkat çekti. FETÖ’den tutuklanan Doğru’nun ardından Giresun Jandarma Bölge Komutanlığına Tuğgeneral Hakan Saraç atandı. Tuğgeneral Saraç koordinesinde asker Doğu Karadeniz’de PKK’yı adeta bozguna uğrattı.

'CUDİ ZAZA' ÖLDÜRÜLDÜ

Geçtiğimiz gün Gümüşhane ile Giresun sınırında çıkan çatışmada öldürülen iki PKK’lıdan birinin örgütün sözde Karadeniz, yani ‘Botan’ vadisi lideri ‘Cudi Zaza’ kod adlı Mehmet Yakışır’ın olduğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklanmıştı. Kırmızı listedeki PKK’lının başına ise tam 4 milyon lira ödül konulmuştu.

İstihbarat raporlarına göre 2009 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 9 askerin şehit edilmesi, 2012 yılında Bingöl'de Sikorsky S-70 helikopterinin düşürülüp 1 askerin şehit edilmesi eylemlerinin sorumlusu olarak aranan terörist Mehmet Yakışır'ın 2013'te Kuzey Irak'taki ‘Metina Kampı'na gittiği ve burada liderlik, komutanlık ve örgüt içi faaliyet eğitimi aldığı ortaya çıktı. Yakışır’ın daha sonra ‘Zeynel’ kodlu komuta telsizini alarak ‘Cudi Zaza’ kod adı ile 2015 yılında Doğu Karadeniz, yani örgüt içinde ‘Botan’ eyaleti sorumlusu olarak gönderildiği belirlendi. Mehmet Yakışır’ın Diyarbakır’da şehit edilen polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur'a saldırı gerçekleştiren PKK’lılar Mahsun Gürkan, Uğur Yakışır ve Süleyman Yakışır’ın dayısı olduğu ortaya çıktı. Yakışır’ın yeğenleri, Diyarbakır’daki Sur harekatında ölü olarak ele geçirildi.

'TÜRK TARIK' PANİKTE

Güvenlik güçleri kaçan diğer PKK’lıların yakalanması için yaylalar bölgesine çıkartma yaptı. Aralarında yaralı ya da yaralıların da olduğu telsiz konuşmalarına yansıyan 4 kişilik terörist gruba ise ‘Türk Tarık’ kod adlı Barış Öner’in liderlik yaptığı öğrenildi. Barış Öner ise aranan turistler listesinde ‘kırmızı’ grupta yer alıyor. PKK’ya karşı verilen mücadele sonucunda Doğu Karadeniz’de 12 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi. Ordu kırsalında 7, Giresun kırsalında 3, Gümüşhane kırsalında 2 örgüt üyesi çıkan çatışmalarda öldürüldü. Düzenlene operasyonlarda Giresun’da 2 PKK’lı teslim olurken, 4 PKK’lı ise düzenlenen operasyon sonucu Espiye ilçesinde yakalandı.

Öte yandan, ‘Zigana’ kodlu telsizi kullanan ‘Rojhat Ankara’ kod adlı PKK’lı Rahman Sümer ve yakın adamı ‘Rızgar Çölemerg’ kod adlı Reşat Ertuş’un ise bölgeden yaz başında gönderildiği öğrenildi. Örgüt içinde daha önce de sorun çıkarttığı telsiz konuşmalarına yansıyan Rahman Sümer’in kendi başına hareket ettiği ve öldürülen sözde bölge sorumlusu Mehmet Yakışır’ın emirlerine uymadığı için bölgeden gönderildiği değerlendiriliyor.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 11:05
  1. Ordu
  2. Gümüşhane
  3. Giresun
  4. Diyarbakır
  5. Bingöl
  6. Ankara
  7. pkk
  8. Karadeniz
  9. zigana
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