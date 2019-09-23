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FETÖ'cü hain Emre Uslu, Bahçeli üzerinden Erdoğan'ı hedef aldı! Paylaşıma tepki yağdı

FETÖ'cü hain Emre Uslu, Devlet Bahçeli'nin rahatsızlığı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ahlaksızca hedef aldı. Uslu'nun paylaşımı büyük tepki çekti.

23 Eylül 2019 Pazartesi 18:39
FETÖ'cü hain Emre Uslu, Bahçeli üzerinden Erdoğan'ı hedef aldı! Paylaşıma tepki yağdı

Türkiye'yi karalamak için sabah akşam sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan FETÖ'cü Emre Uslu, şimdi de Devlet Bahçeli'nin rahatsızlığı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Bugün öğlen saatlerinde üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı ateş yükselmesi sebebi ile hastaneye kaldırılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yapılan tetkiklerin ve müdahalelerin ardından saat 15.30 sıralarında taburcu edildi.

Bahçeli'nin rahatsızlığı vatan haini FETÖ'cüler tarafından sevinçle karşılandı. Bir kullanıcı Twitter'dan "Bahçeli gebermiş mi?" diye yazdı.

Hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ'nün sosyal medyadaki tetikçilerinden Emre Uslu, ise bu tweeti paylaşıp Bahçeli'nin rahatsızlığı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Paylaşımında "Darısı diğerinin başına..." ifadelerini kullanan Uslu'ya vatandaşlardan cevap gecikmedi.

"Çok şükür it sevindirmedik"

Bir kullanıcı Uslu'ya "Liderimizin sağlık durumu gayet iyi. Hevesiniz kursağınızda kaldı. Hainlerin kabusu olmaya devam edecek." derken, başka bir kullanıcı ise "Çok şükür it sevindirmedik" şeklinde yanıt verdi.

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 18:39
  1. Emre Uslu
  2. Devlet Bahçeli

YORUM YAZ

  • Şaban özhanŞaban özhan7 dk önce
    Bu yahudiyi niyekonuşturuyorlar
  • MuratMurat8 dk önce
    Şeref yoksunu mahluk. Hesabını görmeden biryere gitmek yok
  • Leyla Leyla 11 dk önce
    Ulan maymun herif niye hariçten gazel okuyup duruyorsun .sıkıysa hayinlik yaptığın dogdugun yere gelsene.gelmek için önce mangal gibi yürek ister o yürek sizde ne arar .oralardan zamanli zamansız ötüp durma git sen fetonun cöpcülügünü yapdizinin dibine otur beynini Biraz daha yıkasın. Maymun ciğeri on para etmez i san nusfetteleri
  • BelcikaliBelcikali25 dk önce
    Uslu uslu dur sakin belcikaya gelme

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