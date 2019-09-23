FETÖ'cü hain Emre Uslu, Bahçeli üzerinden Erdoğan'ı hedef aldı! Paylaşıma tepki yağdı

Türkiye'yi karalamak için sabah akşam sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan FETÖ'cü Emre Uslu, şimdi de Devlet Bahçeli'nin rahatsızlığı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Bugün öğlen saatlerinde üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı ateş yükselmesi sebebi ile hastaneye kaldırılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yapılan tetkiklerin ve müdahalelerin ardından saat 15.30 sıralarında taburcu edildi.

Bahçeli'nin rahatsızlığı vatan haini FETÖ'cüler tarafından sevinçle karşılandı. Bir kullanıcı Twitter'dan "Bahçeli gebermiş mi?" diye yazdı.

Hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ'nün sosyal medyadaki tetikçilerinden Emre Uslu, ise bu tweeti paylaşıp Bahçeli'nin rahatsızlığı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Paylaşımında "Darısı diğerinin başına..." ifadelerini kullanan Uslu'ya vatandaşlardan cevap gecikmedi.

"Çok şükür it sevindirmedik"

Bir kullanıcı Uslu'ya "Liderimizin sağlık durumu gayet iyi. Hevesiniz kursağınızda kaldı. Hainlerin kabusu olmaya devam edecek." derken, başka bir kullanıcı ise "Çok şükür it sevindirmedik" şeklinde yanıt verdi.