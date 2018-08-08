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FETÖ'cü vatan haini Ekrem Dumanlı cemaatlere 'ayaklanın' çağrısı yaptı

Hain FETÖ’nün medya yapılanmasının önde gelen elebaşlarından olan ve ABD'ye kaçan vatan haini Ekrem Dumanlı, yayınladığı bir video ile Türkiye'deki tarikat ve cemaatleri devlete karşı ayaklanmaya çağırdı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 12:20
FETÖ'cü vatan haini Ekrem Dumanlı cemaatlere 'ayaklanın' çağrısı yaptı

15 Temmuz hain darbe girişimi ile yüzlerce vatan evladını acımasızca şehit eden FETÖ’nün medya imamlarından olan ve ABD’de kaçak hayatı yaşayan kapatılan Zaman gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, ihanet dolu bir video yayınladı.

Videodaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hakkında çok ağır ifadeler kullanan FETÖ’cü hain Dumanlı, yapılan operasyonlar sonrasında tutuklanan ‘cemaat’ görünümü altındaki suç örgütü lideri Adnan Oktar grubuna sahip çıktı ve Türkiye’deki diğer cemaatleri, Erdoğan ve hükümete karşı ayaklanmaya çağırdı.

İHANET ŞEBEKELERİ İLE VATAN SEVER CEMAATLERİ BİR TUTTU!

Türkiye’deki diğer tarikat ve cemaatlere sözde dialog çağrısı yapan FETÖ’cü hain Dumanlı "Türkiye işgal edilseydi ne olurdu? Okulları kapatılırdı, tarikatları, cemaatleri kapatıldı. Hapse atılırdı insanlar, işkence yapılırdı. Hayırsever insanların mallarına el konurdu. Şimdi bu yapılanların hepsini, Erdoğan gerçekleştirdi" diyerek "cemaat" görünümü altındaki "ihanet şebekeler"i ile Türkiye’deki vatan sever, devletine sadık, aklı selim cemaatleri bir tuttu.

ADNAN OKTAR'A SAHİP ÇIKTI!

Kamuoyunda “Adnan Hoca” olarak bilinen suç örgütü lideri Adnan Oktar’a yapılan operasyonun, Türkiye’deki diğer cemaatlere ve tarikatlara da sıçrayacağını iddia ederek diğer cemaatlere mesaj yollayan FETÖ firarisi, "Daha sonra İslami yaşamaya çalışan dervişlere, müritlere de bir şey yapabilmek için bir kapı aralanmaya çalışılıyor. Ama aslolan bütün tarikatlardan, bütün cemaatlerden, bütün İslami gruplardan rahatsız bir ‘İslamcı Hükümet’ var şimdi" dedi.

AYAKLANMA ÇAĞRISINDA BULUNDU!

Dumanlı sözlerinin devamında ayaklanma çağrısında bulunarak, şu ihanet dolu sözleri sarfetti;

"Bugünün zalimleri Tarikatları iki şeyi zorluyor: Ya bizim emrimize girin ya da sizi yok edeceğiz. Emrine giren Cemaatlere de yazıklar olsun, diyorum. Bugün bir tarikat, bir cemaat etrafında toplanmış insanlara sözüm şudur: Her kim olursa olsun bağımsızlığınızı elinizden almak isteyen, eğer bu bağımsızlığınızı teslim etmiyorsanız sizi yerle bir etmeye, katletmeye ah etmiş insanlara boyun eğmek yok."

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 12:20
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