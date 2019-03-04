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Firari Hakan Şükür'ün kayınpederi hakkında FETÖ üyeliğinden dava açıldı

FETÖ üyeliği suçundan kırmızı bültenle aranan firari Hakan Şükür’ün kayınpederi Mustafa Sertbaş hakkında da FETÖ üyeliğinden dava açıldı. Sertbaş’ın, ABD’de yaşayan Şükür tarafından kendisine, Noter Muadili bir evrak gönderildiği ve kendisine verilen bu geniş vekâlet belgesinin tasdiklenmesi için Beyoğlu’nda bulunan bir notere müracaatta bulunduğu sırada yakalandığı ortaya çıktı.

04 Mart 2019 Pazartesi 09:49
Firari Hakan Şükür'ün kayınpederi hakkında FETÖ üyeliğinden dava açıldı

Hakkında Fetullahçı Terör Örgütü üyeliği kapsamında yakalama kararı bulunan firari Hakan Şükür'ün kayınpederi Mustafa Sertbaş hakkında 'FETÖ üyeliği' suçuyla iddianame hazırlandı. İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı tarafından açılan davada, Sertbaş'ın 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kayınpederi'ne ABD'den vekâlet gönderdi

Hakan Şükür'ün eşi Zeynep Şükür'ün babası Mustafa Sertbaş hakkında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ üyeliği soruşturması bulunuyordu. İddiaya göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Hakan Şükür, Noter Muadili evrakı ile hakkındaki davaları takip etmesi için belgeyi kayınbabası Mustafa Sertbaş'a gönderdi. Damadı tarafından kendisine verilen geniş vekâletnameyi tasdiklemek isteyen Sertbaş, geçtiğimiz aylarda Beyoğlu'nda bulunan bir noterliğe gitti.

Noter vekâleti ihbar etti

Noter görevlileri tarafından Sertbaş'ın talebi polise bildirildi. Kolluk kuvvetlerince yapılan havuz sorgusunda Mustafa Sertbaş hakkında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma yürütüldüğü belirlendi. Başsavcılıkça yürütülen soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar soruşturma bürosunca yürütülen soruşturma da ifadesi alınan Sertbaş, kızının Hakan Şükür ile evli olduğunu ve ABD'de yaşadıklarını, kızı ve ailesini ziyaret etmek için ABD ülkesine 2017 yılı içerisinde gittiğini, Amerika'ya gittiğinde damadının Türkiye'de bulunan menkul ve gayrimenkulleri üzerinde tasarrufta bulunmak ve hakkında açılmış davaları takip etmek üzere avukat tutması için adına bir vekâletname çıkardığını anlattı.

'Vekâletle avukat tutmak istedim'

Türkiye'ye geldiğinde kendisine verilen vekâletname ile işlem yapmak için Büyükçekmece Adliyesine müracaat ettiğini belirten Sertbaş, "Belgelerin eksik olması nedeniyle işlem yapamadım. Daha sonra damadım ikinci bir vekâletname çıkararak gönderdi. Ben de bu vekâletnameyi tasdiklemek için noterliğe müracaat ettim. Vekâletname ile birkaç avukata vekâlet verdim. Fakat, vekalet verdiği avukatlardan birisinin tutuklanması üzerine diğer avukatlar damadıma ait davalara bakmak istemedi. Ben de Büyükçekmece Noterliğinden azilname gönderdim" ifadelerini kullandı.

İddianame düzenlendi

Başsavcılıkça yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Savcı tarafından Hakan Şükür'ün kayınpederi Mustafa Sertbaş hakkında 'Silahlı Terör örgütüne üye olma' suçundan iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede, Sertbaş'ın FETÖ/PDY ile irtibatlı ve iltisaklı olduğuna dair delil elde edilemediği, fakat şüphelinin damadı olan ve uluslararası seviyede FETÖ suçundan kırmızı bültenle aranan Hakan Şükür'ün, Türkiye'deki hukuki ve ticari işlemlerini gerçekleştirebilmek için kendisine verilen vekâletname ile işlemler gerçekleştirdiği anlatıldı.

FETÖ talimatıyla hareket etmiş

Sertbaş'ın Fetullahçı Terör Örgütü'nün talimatıyla STV grubu kanalların 'Digitürk' platformundan çıkartılması sonrasında bu kuruluşa ait üyeliğini sonlandırarak örgüt üyeliği suçunu oluşturduğu anlatılan iddianamede, Sertbaş'ın atılı suç kapsamında 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi istendi. Kayınpeder ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 09:49
  1. Sakarya
  2. İstanbul
  3. Fetullahçı Terör Örgütü
  4. Hakan Şükür
  5. Mustafa Sertbaş
  6. fetö
  7. dava

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