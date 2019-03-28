Ferhat Sarıkaya 'ya FETÖ'den 15 yıl hapis istemi FETÖ üyeliğinden yargılanan eski savcı Ferhat Sarıkaya hakkında 15 yıl hapis cezası istendi.

FETÖ üyeliğinden yargılanan eski savcı Ferhat Sarıkaya'nın, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Ayrıntılar geliyor...

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