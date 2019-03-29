FETÖ'cü eski subaylar hapis cezasına çarptırıldı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 5 eski subaydan 4'ü 7 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahrem imamlar tarafından aranmış

İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Erol Mahmutoğlu, Uğur Avcı, Feyyaz Yıldırım, Nufer Şimşek ve tutuksuz sanık M.Ş. ile avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan mahrem imam R.T'nin verdiği ifadeler doğrultusunda meslekten ihraç edilen eski subaylardan 4'ünün örgütle bağlantısının olduğunu, M.Ş'nin ise FETÖ ile ilişkisinin "zayıf" olduğunu beyan ettiğini kaydetti. Savcı, sanık Avcı'nın da mahrem imamlar tarafından 9 kez ankesörlü telefondan arandığının tespit edildiğini belirtti.

Savcı, sanıkların "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılmaları ve tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde esasa ilişkin mütalaa verdi.

Delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldı

Suçlamaları reddeden sanıklar, suçsuz olduklarını savunarak beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Mahmutoğlu, Avcı, Yıldırım ve Şimşek'in "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 1'er ay hapisle cezalandırılmalarına, tutuklu bulundukları sürenin göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla tahliye edilmelerine, sanık M.Ş'nin ise delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.