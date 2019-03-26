Samsun'da FETÖ'cü eski komiser yardımcısı gözaltına alındı
Samsun'da yürütülen 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik Fetullahçı Terör Örgütü soruşturmasında düzenlenen operasyonla, FETÖ'cü eski komiser yardımcısı gözaltına alındı.26 Mart 2019 Salı 11:03
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2010'da yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek bunları örgüt mensuplarına verdikleri tespit edildi.
Soruşturma çerçevesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, 2016 yılında meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı Gürsel K. gözaltına alındı.
Zanlı, emniyete götürüldü.
YORUM YAZ