FETÖ’cü Enes Kanter'e büyük darbe! ABD basınına ağladı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) ABD’deki temsilcilerinden NBA oyuncusu Enes Kanter, sponsorluk şoku yaşıyor. ABD’li spor giyim markası NİKE, New York Knicks takımında forma giyen Kanter’e, FETÖ’ye verdiği destek ve Başkan Erdoğan’a yaptığı ağır eleştiriler nedeniyle sponsor olmayacağını açıkladı. Kanter, ABD basınına verdiği demeçlerde “Sahada kazandığım para haricinde hiç para kazanamıyorum. Türk hükümetini eleştirdiğim için markalar benimle ayakkabı anlaşması yapmak istemiyor. Birçok ABD şirketi, Türkiye’deki işlerinden dolayı benimle anlaşma yapmıyorlar” dedi. Kanter ayrıca menajerlerinin de yeteri kadar başarılı olmadığını düşündüğünü belirterek “Ben bir basketbolcuyum, belki yeni bir menajer tutarım ve Çin ya da Filipinler’de olan bir ayakkabı markasıyla anlaşma yaparım, bilemiyorum” açıklaması yaptı.

NBA’de bir tek benim yok

Menajerleri vasıtasıyla NİKE markasıyla görüştüğünü söyleyen Kanter “Bana ‘Seninle daha önce sponsorluk anlaşması yaptık. Ancak son yaşanan olaylar nedeniyle yeniden bir anlaşma yapmayacağız’ denildi” dedi. Kanter, NİKE’ın yaptığı açıklamayı ise şu şekilde duyurdu: “Onlar Türkiye’den korkuyor. Bana “Türkiye’de çok büyük yatırımlarımız var. Bu anlaşma Türkiye ile aramızı açar. Olumsuz sonuçlar doğurur” dediler. Şu an NBA’a bir ayakkabı markasıyla sponsorluk anlaşması olmayan tek sporcu benim.” NIKE’ın yeni bir reklam filmi çekimi hazırlığında olduğunu da söyleyen Kanter “Burada ben düşünülüyordum, ancak yaşanan olaylar nedeniyle bu işim de son buldu” açıklaması yaptı.”

FETÖ’ye bağlılık yemini etmişti

Enes Kanter’in, FETÖ ile bağlantısının ortaya çıkmasının ardından A Milli takımda kadro dışı bırakılarak vatandaşlığı ve pasaportu iptal edilmişti. Kanter bunun üzerine “Bana sunulan sebepler gerçeği yansıtmıyor. Kadroya alınmama sebebim, inandığım değerler ve siyasi görüşümdür” açıklaması yaparak, twitter hesabından FETÖ ele başı Fetullah Gülen’e bağlılık yemini etmişti.

(Star)