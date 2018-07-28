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FETÖ'cü Emre Uslu 'Yusuf Yusuf' etti! Öyle tweetler attı ki...

Firari FETÖ'cü terörist Emre Uslu, tüm örgüt üyelerini MİT operasyonlarına karşı Twitter üzerinden uyardı.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 12:36
FETÖ'cü Emre Uslu 'Yusuf Yusuf' etti! Öyle tweetler attı ki...

ABD'de yaşayan FETÖ'cü terörist Emre Uslu, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) son dönemlerdeki başarılı yurtduşı operasyonlarından epey korkmuş gözüküyor. Terörist Uslu, sosyal medya platformu twitter üzerinden örgüt üyelerini opersayonlara ve kaçırılmalara karşı uyardı. Uslu'nun bu paylaşımları, FETÖ'cülerin derin korku içinde olduklarını gözler önüne serdi. 

İşte Uslu'nun o tweetleri...

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 12:36
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