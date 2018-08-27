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Savcı Kazım Özsoy kimdir? FETÖ'cü Emre Uslu'dan skandal Kazım Özsoy tweeti

FETÖ firarisi vatan haini Emre Uslu Rize’de trafik kazasında hayatını kaybeden türkücü Ahmet Çakar üzerinden Manisa Cumhuriyet Savcısı Kazım Özsoy'u tehdit etti. FETÖ ile mücadelede etkinrol oynayan Kazım Özsoy FETÖ'cülerin korkulu rüyası olmuştu.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:16
Savcı Kazım Özsoy kimdir? FETÖ'cü Emre Uslu'dan skandal Kazım Özsoy tweeti

FETÖ firarisi vatan haini Emre Uslu Rize’de trafik kazasında hayatını kaybeden türkücü Ahmet Çakar üzerinden Manisa Cumhuriyet Savcısı Kazım Özsoy'a dil uzattı. FETÖ ile mücadelede etkin  rol oynayan Kazım Özsoy FETÖ'cülerin korkulu rüyası olmuştu.

Katıldığı bir radyo programında Manisa’da yürütülen FETÖ soruşturmalarını eleştiren eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın kullandığı “ Manisa’da haksızlık ve zulme varan olaylar var” ifadeleri üzerine Savcı Kazım Özsoy, sosyal paylaşım sitesi facebook hesabı üzerinden cevap vermişti. Manisa Terör ve Örgütlü Suçlar Cumhuriyet Savcısı Kazım Özsoy, verdiği cevaplarını “Allah’tan başka galip yoktur” anlamına gelen “La Galibe İllallah” sözüyle Arınç’a cevap vermişti.

Kamyon kazasında Manisa Cumhuriyet Savcısı Kazım Özsoy değil Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper hayatını kaybetmişti. Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve makam aracının şoförü, bir kamyonun aracı biçmesi sonucu yaşamını yitirmişti. Başsavcı Mustafa Alper'in Denizli'de hazırladığı FETÖ iddianamesi, darbe girişiminin ardından Türkiye'de hazırlanan ilk iddianame olmuştu. FETÖ köpeği Emre Uslu'nun kamyon kazası üzerinden Manisa Cumhuriyet Savcısı Kazım Özsoy'u tehdit ettiği görüldü.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:16
  1. Denizli
  2. Rize
  3. Manisa Cumhuriyet Savcısı Kazım Özsoy
  4. fetö emre uslu

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