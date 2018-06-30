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FETÖ’cü dekan için soruşturma

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Bilgin Ünal İbret hakkında Kastamonu Üniversitesi tarafından soruşturma başlatıldı. İbret’in halen üniversitede hoca olarak görev yaptığı öğrenildi.

30 Haziran 2018 Cumartesi 12:00
FETÖ’cü dekan için soruşturma

15  Temmuz sonrası kapatılan FETÖ’cü Özel Firdevs Saka Koleji’nde çocuklarını okutan, Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Bilgin Ünalİbret hakkında Kastamonu Üniversitesi tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Halen üniversitede hoca olarak görev yaptığı bildirilen İbret’in, 15 Temmuz sonrası üniversiteden atılan personelin dosyalarının ele alındığı Disiplin Kurulu’nda da görev aldığı kaydedilirken, hedef saptırmak için birçok masum personelin bu kurul tarafından ihraç edildiği; ihraç edilenlerden birçoğunun ise mahkemelerden beraat ve takipsizlik kararları aldıkları vurgulandı.

KAYITLARI ELE VERDİ

FETÖ iltisakı öne sürülen eski dekanın FETÖ kolejinde Okul Aile Birliği başkanlığı yaptığı döneme ilişkin Okul Aile Birliği Defteri’nin kaybedildiği öğrenildi.

Ancak çok sayıda şahitle bu durumun gerçekliği ortaya konurken, dekan adına Bank Asya’daki hesap bilgilerine de ulaşılması üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 12:00
  1. Kastamonu Üniversitesi
  2. FETÖ
  3. Bank Asya

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