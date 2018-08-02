Değer Özergün kimdir? Değer Özergün'e FETÖ gözaltısı! 

Kapatılan Karşı Gazetesi davasında gözaltı kararı çıkartılan Değer Özergün kimdir? Değer Özergün için neden gözaltı kararı verildi?

Kapanan Karşı gazetesi çalışanları hakkında İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Ağır Ceza mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte FETÖ'nün gizli haberleşme programı Bylock'u kullandığı belirtilen Millet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Değer Özergün hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Bursa’da gözaltına alınan eski Millet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Değer Özergün, yürütülen bir soruşturma kapsamında ifadesini alan savcı tarafından serbest bırakılmıştı. Adliye çıkışı açıklama yapan Özergün, "Suçsuz olan herkesin serbest kalması lazım. Biz buraya tamamen suçsuz olarak geldik. Savcı beyle de verdiğimiz ifadenin üstüne ikinci bir ifade verdiğimiz zaman o da bizim suçsuz olduğumuza kanaat getirdi ve serbest bıraktı. İnşallah adalet sistemi hızlı bir şekilde çalışmaya başlar. Çünkü buraya gelişimizden son ana kadarki iki günlük ciddi bir hak mağduriyeti yaşadık. Bu hak mahrumiyeti bugün bizim haklılığımızı gösteriyor ama iki günlük kaybettiğimiz özgürlüğümüzü geri almamızı sağlamıyor. Bunlara biraz daha belki dikkat etmek daha önemli.” demişti.