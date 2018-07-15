0553 313 94 23

Unutma, unutturma! FETÖ'cü darbecileri böyle alkışlamışlardı!

15 Temmuz 2016'da milletin iradesine karşı koymak için darbe girişiminde bulunan FETÖ'cü askerlerin Bağdat Caddesi'nden tanklarla geçtiği sırada alkışlarla desteklendiği ortaya çıkmıştı.

15 Temmuz 2018 Pazar 16:05

2 sene önce bugün, FETÖ'cü darbe girişimine tüm Türkiye tek vücut olarak karşı koydu.

DARBEYE ALKIŞLI DESTEK

Bağdat Caddesi'nde ise durum tam tersiydi. Caddeden tanklarla geçen hain darbecileri alkışlayanlar, destek verenler  o tanklarla geçen hainlerden hiçbir farkları olmadığını göstermişti.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 16:05
  1. 15 Temmuz
  2. Hain darbe girişimi
  3. FETÖ
  4. Bağdat Caddesi

YORUM YAZ

  • HanxoHanxo20 dk önce
    yasasin ip-chdpkk icin cehennem.
  • BekirBekir14 dk önce
    Kimse kimseyi kandirmasin..Zaten 15 temmuzda vatanini savunmak icin sokaga cikanlar ak partililerdi azda mhp vardi.Chp asla yoktu onlar ya alkisliyorlardi yada baslarindaki odun gibi tvden kahvelerini yada caylarini yudumluyorlardi gercek bu gerisi hikaye....Bu ulke ve Baskanimiz once ALLAH a sonrada sokaga cikanlara minnet borcu vardir....
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

"O gün dur dedik, ekmeklerimizi böldürtmedik"
  1. "O gün dur dedik, ekmeklerimizi..
  2. Adapazarı'nda sel: Araçlar suda mahsur..
  3. Yaşlı adam oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
  4. 15 Temmuz Destanı'nın Kahramanları 3...
  5. Irak'ta flaş gelişme! Kritik isim..
  6. Hamileyken ne kadar uyunulur?
  7. FETÖ'cü darbecileri böyle..
  8. Siyonist İsrail'den Gazze'ye iki yeni..
  9. FETÖ'cü hainler 1 trilyon doları..
  10. Ebru Özkan Türkiye'ye dönüyor
  11. Çocuklarda davranış problemleri..
  12. Eren'in annesinden ilk açıklama
  13. Kaftancıoğlu'ndan skandal 15 Temmuz..
  14. Tırın önüne atladı: Cesedi 500 metre..
  15. Emekli astsubaylardan Ömer..
  16. Flaş itiraf! 'Ronaldo'yu bize önerdiler'
  17. Menajeri doğruladı! Beşiktaş onu istiyor
  18. Dünya ülkeleri, 15 Temmuz şehitlerini..
  19. Bebek ne kadar emzirilmelidir?
  20. Dera'da zorunlu tahliyeler başladı!
Kırkpınar karıştı! "Benim için Kırkpınar bitmiştir"
Kırkpınar karıştı! "Benim için Kırkpınar bitmiştir"
İşte Adnan'ın villasındaki 127 ekranlı kamera odası!
İşte Adnan'ın villasındaki 127 ekranlı kamera odası!
Erdoğan çözümü açıkladı! Doların yükselişi sona erecek
Erdoğan çözümü açıkladı! Doların yükselişi sona erecek
Yunan siyasetçiden Çipras'ı şoka sokacak 'Türkiye ve Erdoğan' sözleri!
Yunan siyasetçiden Çipras'ı şoka sokacak 'Türkiye ve Erdoğan' sözleri!
Başkan Erdoğan ile görüşen CHP'li İlhan Kesici'den ilk açıklama!
Başkan Erdoğan ile görüşen CHP'li İlhan Kesici'den ilk açıklama!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
CHP'li Kesici'den Erdoğan'a ziyaret!
CHP'li Kesici'den Erdoğan'a ziyaret!