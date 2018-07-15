Unutma, unutturma! FETÖ'cü darbecileri böyle alkışlamışlardı!

2 sene önce bugün, FETÖ'cü darbe girişimine tüm Türkiye tek vücut olarak karşı koydu.

DARBEYE ALKIŞLI DESTEK

Bağdat Caddesi'nde ise durum tam tersiydi. Caddeden tanklarla geçen hain darbecileri alkışlayanlar, destek verenler o tanklarla geçen hainlerden hiçbir farkları olmadığını göstermişti.