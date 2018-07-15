Unutma, unutturma! FETÖ'cü darbecileri böyle alkışlamışlardı!
15 Temmuz 2016'da milletin iradesine karşı koymak için darbe girişiminde bulunan FETÖ'cü askerlerin Bağdat Caddesi'nden tanklarla geçtiği sırada alkışlarla desteklendiği ortaya çıkmıştı.15 Temmuz 2018 Pazar 16:05
2 sene önce bugün, FETÖ'cü darbe girişimine tüm Türkiye tek vücut olarak karşı koydu.
DARBEYE ALKIŞLI DESTEK
Bağdat Caddesi'nde ise durum tam tersiydi. Caddeden tanklarla geçen hain darbecileri alkışlayanlar, destek verenler o tanklarla geçen hainlerden hiçbir farkları olmadığını göstermişti.
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