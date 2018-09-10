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FETÖ'cü binbaşı Eskişehir'de gözaltına alındı

FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski binbaşı, Eskişehir kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 11:13
FETÖ'cü binbaşı Eskişehir'de gözaltına alındı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski binbaşı gözaltına alındı.

SORGUNUN ARDINDAN ANKARA'YA GÖNDERİLECEK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve görevinden istifa eden binbaşı İ.Y'yi kent merkezinde yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki sorgusunun ardından Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 11:13
  1. Eskişehir
  2. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
  3. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)
  4. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı

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