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FETÖ'cü başsavcıya 8 yıl 9 ay hapis verildi

FETÖ üyeliğinden yargılanan Ankara Batı Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Murat Gökçe'ye 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

28 Eylül 2018 Cuma 14:07
FETÖ'cü başsavcıya 8 yıl 9 ay hapis verildi

Eski Ankara Batı Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Murat Gökçe, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılandığı davada 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Gökçe, tutuklu bulunduğu Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, salonda avukatı hazır bulundu.

İddia makamı, sanığın deliller doğrultusunda FETÖ üyeliğinden cezalandırılmasını talep etti.

SUÇLAMALARI REDETTİ

Üzerine atılı suçlamaları reddeden sanık Gökçe, FETÖ ile hiçbir bağının bulunmadığını savunarak beraatini istedi.

Gökçe'nin avukatı da müvekkillinin tahliyesi ve beraatine karar verilmesi talebinde bulundu.

Heyetin oy çokluğuyla aldığı kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp, sanık Gökçe'nin "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını belirtti.

Gökçe'nin duruşmalardaki iyi halinden dolayı cezasında indirime giden mahkeme heyeti, sanığın 8 yıl 9 ay hapse çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 14:07
  1. Eskişehir
  2. Ankara
  3. Murat Gökçe
  4. FETÖ

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