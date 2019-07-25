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FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı

Gazeteci Abdülkadir Selvi bugünkü yazısında dün Türkiye'ye gelen Halk Bankası eski Genel Müdürü Hakan Atilla'yı kaleme aldı. Selvi, FETÖ'cü avukatın Atilla'ya yaptığı ahlaksız teklifi açıklayarak "Önüne serilen imkânlara, kendisine yapılan işbirliği tekliflerine rağmen hapis yatmayı göze aldı, ülkesini satmadı." ifadelerini kullandı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 10:36
FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu olduğu iddia edilen ve 32 ay hapis cezasını tamamlayan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, Türkiye'ye geldi.

Ülkesini satmadı

Atilla'nın dönüşüyle birlikte 17-25 Aralık operasyonları ve Reza Zarrab tartışması yeniden alevlendi. O davayı yakından takip eden isimlerden biri olan gazeteci Abdulkadir Selvi, namuslu adam dediği Hakan Atilla için "Önüne serilen imkânlara, kendisine yapılan işbirliği tekliflerine rağmen hapis yatmayı göze aldı, ülkesini satmadı." diye yazdı.

İran ile ilgili işlemlerin yapıldığı bölüme yöneldiler

ABD'deki Zarrab davasının 17-25 Aralık’ın ABD’deki versiyonu olduğunu yazan Selvi, şu ifadelere yer verdi: "17-25 Aralık’ta FETÖ eliyle Erdoğan’ı devirme operasyonu yapmışlardı. Zarrab davası ise ABD’de Türkiye’yi sıkıştırma operasyonuydu. 17-25 Aralık operasyonunun ilk günleriydi. Halk Bankası’ndan arayan bir görevli telaşlı bir şekilde “Bankaya girdikleri anda doğruca İran’la ilgili işlemlerin yapıldığı bölüme yöneldiler. Oradaki tüm verileri aldılar”deyip telefonu pat diye yüzüme kapatmıştı."

O ahlaksız teklif Zarrab daha Türkiye’deyken yapıldı

ABD'de Türkiye aleyhine tanıklık yapan Zarrab'a Türkiye'de benzer teklifin yapıldığını belirten Selvi, o ayrıntıyı köşesinde paylaştı:

"FETÖ’den firari avukat Halil İbrahim Koca, 27 Aralık’tan sonra 5-6 Ocak tarihlerinde Metris Cezaevi’ne giderek Zarrab’a “Ek ifade ver. Seni savcıya götüreceğim. Ek ifade vermeden önce masada adli kollukla imzalanmış tahliye kâğıdını göreceksin” demişti. Peki Reza Zarrabneyin karşılığı tahliye olacaktı? FETÖ’cü avukat “Ek ifadende ‘Bu işi hükümetin bilgisi ve talimatı doğrultusunda yaptım’ de. İfaden bitince evine gideceksin” demişti."

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 10:36
  1. abdülkadir selvil
  2. hakan atilla

YORUM YAZ

  • ahmetahmet22 dk önce
    bütün fetöcüler kahpedir, kendileri için Türkiyede adalet, hak, hukuk isterken masum ve şerefli vatansever M.Hakan Atilaya KENDİLERİNİN YAPTIĞI ALÇAKLIK konusunda tek kelime yapmayıp adeta oh olsun demeleri bunun kanıtıdır!
  • alonecanaryalonecanary41 dk önce
    isleri güçleri devlete hainlik olan bu fetöveçetesi'nin de inşaallah sonunu görelim. bunların hepsi Brutus gibi, en yakın arkadaşlarını dahi sırtından bıcaklar. Rabbim onlara bu fırsatı vermesin.

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