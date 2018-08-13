FETÖ'ye operasyon! Astsubaylar gözaltına alındı
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'ye karşı başlattığı soruşturma kapsamında yürütülen operasyonda Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli 2 astsubay yakalandı.13 Ağustos 2018 Pazartesi 15:03
Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli 2 astsubay yakalandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli astsubaylar M.K. ile K.B. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıları gözaltına aldı.
Zanlılar, Malatya Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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