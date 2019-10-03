FETÖ'cü eski Aselsan çalışanlarına ceza yağdı! FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanan eski Aselsan çalışanı 17 sanığa, 1 yıl 10 ay 15 gün ile 7 yıl 9 ay 22 gün arasında değişen sürelerde hapis cezaları verildi.

Eski Aselsan çalışanı 20 sanığın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak suçundan yargılandığı davada karar açıklandı. Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanıklar ve avukatları katıldı. Sanıkların son sözlerini dinleyen mahkeme başkanı, müzakere arasından sonra mahkeme heyetinin verdiği kararı açıkladı. Ceza yağdı Buna göre, sanıklardan Adnan Birinci ve Ahmet Işık, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar Ali Güldoğan, Cengiz Özdemir, Dursun Kazan, Hazım Genç, Mahmut Ulusoy, Mehmet Melih Ceylan, Sadi Çakır, Süleyman Gürer, Tuncay Erdoğan, Çetin Karakaş ve Kemal Kıymaz, aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Sanıklar Bünyamin Demir, Mahmut Kıraç ve Gülay Erdoğan'a da 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Heyet, yargılama aşamasında itirafçı olup etkin pişmanlıktan yararlanan sanık H.M.B'ye, 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verip, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Sanıklar Ahmet Gezer, Ali Keskin ve Mehmet Emin Merdan ise beraat etti.

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