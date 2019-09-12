FETÖ'cü alçaklardan HDP-PKK'yı kurtarma girişimi! FETÖ firarisi sözde gazeteciler kurdukları YouTube kanalında PKK'nın dağa kaçırdığı çocuklarını almak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığının kapısına dayanan ailelerin direnişini itibarsızlaştırmaya çalıştı. HDP ve PKK'yı içine girdikleri çıkmazdan kurtarmaya çalışan vatan düşmanı FETÖ'cü hainler yaşananların "HDP’yi kapatmak için" planlı olarak yapıldığını iddia etti.

yeniakit.com.tr Diyarbakırlı ailelerin çocuklarını PKK’ya vermekle suçladığı HDP’ye FETÖ’nün firari isimlerden destek geldi. FETÖ'cü firariler Adem Yavuz Arslan ve Doğan Ertuğrul örgüte ait Youtube kanalında, Diyarbakır’da ailelerin HDP’nin kapısına dayanarak evlatlarını istemesinin "HDP'yi kapatmak için devletin bir operasyonu" olduğunu iddia etti. FETÖ’cüler işbirliği içerisinde oldukları PKK'nın HDP aracılığıyla kaçırdığı çocuklarını geri isteyen ailelerin direnişini bu şekilde itibarsızlaştırmaya çalıştı.

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