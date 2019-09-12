0553 313 94 23

FETÖ'cü alçaklardan HDP-PKK'yı kurtarma girişimi!

FETÖ firarisi sözde gazeteciler kurdukları YouTube kanalında PKK'nın dağa kaçırdığı çocuklarını almak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığının kapısına dayanan ailelerin direnişini itibarsızlaştırmaya çalıştı. HDP ve PKK'yı içine girdikleri çıkmazdan kurtarmaya çalışan vatan düşmanı FETÖ'cü hainler yaşananların "HDP’yi kapatmak için" planlı olarak yapıldığını iddia etti.

12 Eylül 2019 Perşembe 10:09

 yeniakit.com.tr  

Diyarbakırlı ailelerin çocuklarını PKK’ya vermekle suçladığı HDP’ye FETÖ’nün firari isimlerden destek geldi. FETÖ'cü firariler Adem Yavuz Arslan ve Doğan Ertuğrul örgüte ait Youtube kanalında, Diyarbakır’da ailelerin HDP’nin kapısına dayanarak evlatlarını istemesinin "HDP'yi kapatmak için devletin bir operasyonu" olduğunu iddia etti.

FETÖ’cüler işbirliği içerisinde oldukları PKK'nın HDP aracılığıyla kaçırdığı çocuklarını geri isteyen ailelerin direnişini bu şekilde itibarsızlaştırmaya çalıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 10:09
  1. FETÖ
  2. HDP
  3. Diyarbakır
  4. PKK
  5. eylem

YORUM YAZ

  • Cihan Cihan 19 dk önce
    Eeee boşa dememişler "vatan sevgisi maya gibidir sütü bozuklarda tutmaz" bunlar da o sütsüzlerden Allah bu hainlere fırsat vermesin bunlar 1 dolara her şeylerini satar...
  • hizipsavarhizipsavar20 dk önce
    evet kapatılsın ne kaybeder ülke. başka bir ülkede olsa hdp ve chp yi anında kapatırlar.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Üç il için sağanak yağış uyarısı!
  1. Üç il için sağanak yağış uyarısı!
  2. Instagram şifre yenileme nasıl yapılır?
  3. Yaban domuzları meyve bahçelerine..
  4. Motosikletten düşen şahıs hayatını..
  5. Sivas’ta 17 bin 670 paket kaçak sigara..
  6. Cevizli Anadolu Spor Kulübü Başkanı..
  7. Karamürsel’de balkondan düşen şahıs..
  8. Hem tadı lezzetli, hem fiyatı uygun
  9. Netanyahu'nun "ilhak" vaadine büyük..
  10. Bağcılarda kontrol edilen 3064..
  11. Belediye vatandaşlara 24 saat hizmet..
  12. İdrar kaçırma kabusunuz olmasın
  13. Ayhan: "Su birikintilerini..
  14. 2000 TL altı alınabilecek akıllı..
  15. Bursa’da dört katlı bina alev alev..
  16. Annelerin HDP önündeki oturma eylemi..
  17. Kalça estetiği yaptırırken dikkat
  18. İnternet hız testi nasıl yapılır?
  19. VakıfBank gümrük işlemlerinde..
  20. Ahilik Kutlamalarında, devlet..
  21. Çağla Şikel "vergi kanununa muhalefet"..
  22. "Pizzaya tükürme" davasına karışan Ece..
  23. Bursa’da kurtuluş coşkusu
  24. "Duman 7 Operasyonu"nda 126 şüpheli..
  25. TechAnkara Proje Pazarı 2019..
  26. Maliye Bakanlığı yenileniyor
  27. Bağcılar’da 3 bin 64 asansör güvenlik..
  28. Bağ evinde çıkan bıçaklı kavga
  29. İstanbul'da komşular şoka girdi!..
  30. Türkiye’ye model olacak protokol
Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
Sinsi sinsi işgal ediyorlar! İstihbarat raporları yayımlandı
Sinsi sinsi işgal ediyorlar! İstihbarat raporları yayımlandı
Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

Günün Karikatürü

12 Eylül 2019
Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
AK Partili isimden Selahattin Demirtaş açıklaması: Tahliyesi iyi oldu
AK Partili isimden Selahattin Demirtaş açıklaması: Tahliyesi iyi oldu