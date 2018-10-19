0553 313 94 23

FETÖ’cü, Albaya “Göreceksin!” dedi, 4 yıl daha yedi

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında sözde “yurtta sulh konseyi” üyesi olduğu ileri sürülen Mehmet Dişli, Albay Tarık Hekimoğlu’nun görevini yapmasına mani oldu, “Tarık Albayım, göreceksin!” diye çıkıştı. Dişli’ye “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan yeni iddianame hazırlandı. Dişli’nin 4 yıla kadar hapsi isteniyor.

19 Ekim 2018 Cuma 16:23
FETÖ’cü, Albaya “Göreceksin!” dedi, 4 yıl daha yedi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi olduğu ileri sürülen eski tümgeneral Mehmet Dişli'nin, Genelkurmay çatı davasında duruşma salonunun güvenliğinden sorumlu albaya direndiği gerekçesiyle hazırlanan iddianame, Ankara Batı 11. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Cezaevinde İşlenen Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi olduğu iddia edilen Mehmet Dişli'nin Genelkurmay çatı davasında duruşma salonunun güvenliğinden sorumlu Albay Tarık Hekimoğlu'nun görevini yapmasını engellediği belirtildi.

Alakasız fotoğraflara baktığı belirlendi

İddianamede, 27 Temmuz'da Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Genelkurmay çatı davasında, tutuklu yargılanan Dişli'nin duruşma sürerken savunmasına ilişkin avukatıyla görüşmek için Mahkeme Başkanı'ndan izin aldığı, bunun üzerine sanıkların bulunduğu bölümün arkasında avukatıyla dizüstü bilgisayardan davayla ilgili görüntüleri izledikten sonra savunmasıyla alakalı olmayan fotoğraflara baktığının belirlendiği kaydedildi.

“Tarık Albayım, göreceksin”

Bu durumu tespit eden duruşma salonunun güvenliğinden sorumlu Ankara İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Tarık Hekimoğlu'nun, sanık ve avukatını uyardığı anlatılan iddianamede, "Müşteki Albay Tarık Hekimoğlu'nun şüphelinin avukatına, 'görüntülerin savunmaya ilişkin olmadığını ve bilgisayarı kapatmasını' söylediği, bunun üzerine Mehmet Dişli'nin müştekiye hitaben 'Ne yapayım? Elimle mi kapatayım? Sen bu yaptıklarını unutma Tarık Albayım göreceksin.' dediği belirlendi." ifadelerine yer verildi. 

Yeni suçtan 4 yıl hapis

Ankara Batı 11. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, müşteki Hekimoğlu'na yönelik "görevi yaptırmamak için direnme" suçunu işlediği tespit edilen Mehmet Dişli'nin 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

FETÖ'nün sözde "yurtta sulh konseyi" üyeleri arasında

Mehmet Dişli'nin Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından yargılanmasına devam ediliyor. 

Cumhuriyet savcısı, 9 Mayıs'taki duruşmada açıkladığı esasa ilişkin mütalaasında, Dişli'nin de aralarında bulunduğu sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin 15 Temmuz'da yurt genelinde şehit edilen güvenlik güçleriyle vatandaşların ölümünden sorumlu tutulmaları ve 252'şer kez ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmalarını istedi.

Savcı, 2 bin 558 sivil ile 177 güvenlik personelinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle aynı sanıkların 55 bin 880'er yıl hapisle cezalandırılmalarını da talep etti.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 16:23
  1. Ankara
  2. Mehmet Dişli
  3. fetö

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek!
    1. 12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek!
    2. Bursa'da korkutan olay! İki muhtar..
    3. Mustafa Sarıgül belediye başkan aday..
    4. Sancaktepe'deki banka soyguncuları..
    5. Davayı kaybettiler! CHP’li belediye..
    6. FETÖ’cü, Albaya çıkıştı, 4 yıl daha yedi
    7. İstanbul merkezi tarihi esen..
    8. Suud müftüsü Kraliyet meddâhlığına..
    9. Gheorghe Hagi: Ben Messi gibiyim,..
    10. Kaşıkçı olayında flaş gelişme!..
    11. Akgönenç, Hakk’a yürüdü
    12. Danıştay’ın “Andımız” kararı..
    13. ABD'den Filistin kararı! Kapatılıyor
    14. Fransa açıkladı: Bölgeye uçak gemi..
    15. ASELSAN tıbbi cihazda hedef büyütüyor
    16. ALES sonuçları açıklandı
    17. “İş gücüne katılım oranı en yüksek..
    18. AK Parti Genel Sekreteri Şahin,..
    19. Katil İsrail ordusundan Gazze sınırına..
    20. Twitter'dan Cemal Kaşıkçı kararı!
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018

    Günün Karikatürü

    19 Ekim 2018
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
    FETÖ’cü silah şirketi hızla büyüyor
    FETÖ’cü silah şirketi hızla büyüyor