FETÖ'cü akademisyene 6 yıl 8 ay hapis cezası!

6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, kanun hükmünde kararnameyle, Harran Üniversitesinden ihraç edilen eski akademisyen, sanık Nurten Aksoy ile avukatı katıldı.

Sanık Aksoy, son savunmasında atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini talep etti.

6 yıl 8 ay hapis cezası

Duruşma savcısı, sanığın, FETÖ elebaşının çağrısı üzerine Bank Asya'da hesap açarak para yatırdığını ve örgüt içi toplantılara katıldığını belirterek, bu yöndeki tanık beyanlarının da dikkate alınarak cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Nurten Aksoy'a, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi.