0553 313 94 23

FETÖ zanlısı kadından ‘zafer işareti’

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 8 zanlı adliyeye sevk edildi.

08 Mart 2019 Cuma 13:31
FETÖ zanlısı kadından ‘zafer işareti’

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 8 zanlı adliyeye sevk edildi. Adliyeye götürülmek üzere olan bir kadın zanlının kameralara ‘zafer işareti’ yapması dikkat çekti.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli 3 ilde yaptığı operasyonda 8 şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Emniyetten polis otobüsüne bindirilen zanlılardan biri kameralara ‘zafer işareti’ yapması dikkat çekti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 13:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Akar, AA Editör Masası'na konuk oldu
    1. Bakan Akar, AA Editör Masası'na konuk..
    2. "Her gün 'Kadınlar Günü' olarak..
    3. Başkent’te Kadınlar Günü’nde kadına..
    4. En özel hediye, İzmir İl Milli Eğitim..
    5. Yeni askerlik sisteminin detayları..
    6. Kadın muhtar adaylarından dayanışma..
    7. Dicle Elektrik 8 Mart Dünya Kadınlar..
    8. Erzurum öğrenci yurdu projesinin..
    9. Fatih Atay’dan kadınlara 8 Mart..
    10. Kadınlar yaptıkları pidelerin gelirini..
    11. Özel Ümit Hastaneleri’nden Kadın..
    12. BM Kadın Komisyonu’nda gündem: ‘İyi..
    13. Erdoğan Guterres ile telefonda görüştü
    14. Son anket sonuçları son dakika Van..
    15. Varto’da ‘seçim güvenliği’ toplantısı
    16. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bolu'da
    17. Filipinler’de binlerce kadın..
    18. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    19. Baymak yönetiminde kadın çalışan oranı..
    20. Taşpınar; “Bugün esaret zincirini..
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Rusya ilk satışını yaptı!
    Rusya ilk satışını yaptı!