FETÖ zanlısı 4 kişi yakalandı Eskişehir’de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddia edilerek aranan 4 şahıs yakalandı.

Eskişehir’de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddia edilerek aranan 4 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca FETÖ’ye soruşturması kapsamında mesleklerinden ihraç edilen S.G., F.Ö., H.H.G. ile M.K. hakkında gözaltı kararı verildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, şahısların adreslerini tespit edilerek yaptıkları operasyon ile gözaltına alındı. Yakalanan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü kentlere gönderildikleri belirtildi.

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