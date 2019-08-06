0553 313 94 23

FETÖ zanlısı 27 şahıs adliyeye sevk edildi

Adana merkezli 20 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan polis memuru ve polis okulundan ihraç edilen 41 zanlıdan 27’si adliyeye sevk edildi.

06 Ağustos 2019 Salı 14:36
FETÖ zanlısı 27 şahıs adliyeye sevk edildi

Adana merkezli 20 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan polis memuru ve polis okulundan ihraç edilen 41 zanlıdan 27’si adliyeye sevk edildi.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün "mahrem sorumluları" ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri öne sürülen polis memurları ve polis okulundan atılan zanlıların yakalanmasına yönelik 3 Ağustos günü şafak vakti operasyon başlattı. Hakkında gözaltı kararı verilen 29’u polis memuru, 12’si polis okulundan atılan zanlı aynı gün yakalandı. Adana merkezli İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Bolu, Niğde, Kilis, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Şırnak, Van, Hakkari, Eskişehir, Tunceli, Sivas, Batman ve Ardahan’da düzenlenen operasyonla yakalanan zanlılar, sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Zanlılardan 27’si sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilirken, 14 zanlı ise ek gözaltı süresi alınması için mahkemeye götürüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 14:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tsunami’den kurtuldular, Bursa’da evlendiler
    1. Tsunami’den kurtuldular, Bursa’da..
    2. Erzurum’da taşıt sayısı arttı
    3. Başına ödül konan kaçak milyoner..
    4. Reel efektif döviz kuru endeksi..
    5. Gümüşhane’de iki ayrı trafik kazasında..
    6. Pop-up kameralı Huawei Y9 Prime 2019..
    7. Burhaniye’de iki ot yangını birden..
    8. GRAFİKLİ - Çanakkale'deki altın ve..
    9. İliç Kaymakamı Aytemür, köylerde..
    10. Ne dede mesleğinden ne de edebiyat..
    11. Büyükşehirden Kurban Bayramı’nda çevre..
    12. Sağlık Bakanlığı yerli aşı üretimine..
    13. Bitlis’te terör operasyonu: 4 gözaltı
    14. Somali ordusu bir kasabayı..
    15. Büyükşehir’den 17 ilçeye sağlık hizmeti
    16. MESKİ, Nihat Dede’nin 50 yıllık içme..
    17. Şifa arayanların adresi: İspendere..
    18. Akçadağ’da taziye yemeği uygulaması..
    19. CHP'de ihraç krizi büyüyor! Partiden..
    20. Malatya Millet Bahçesi ihaleye çıkıyor
    21. Benin'de tekne battı: 12 ölü
    22. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü..
    23. Türk Kızılay’ından çocuklara bayramlık..
    24. Halterde Türkiye şampiyonu İlkadım’dan
    25. CHP, seçim sonuçlarını il..
    26. Gloria Kupası'na doğru
    27. Kuşadası’na 3 gemiyle 3909 turist geldi
    28. Arkeopark kazılarında sona gelindi
    29. Botla açıldığı denizde kaybolan genç..
    30. "Kıbrıslı Türkler ile Rumlar arasında..
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'