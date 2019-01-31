FETÖ yine devrede! İşte DSP planı

CHP ile İyi Parti’nin HDP’yle açıktan ittifak yapması, hem bu partilerin örgütlerinde hem de seçmende büyük tepkiye yol açtı. Türkiye’nin birçok yerinde seçmen bu partilerden kopuyor. FETÖ’nün, CHP-HDP-İYİ Parti ittifakından kopan seçmenin doğru seçeneğe yönelmesini önlemek için DSP’yi havuz olarak ön plana çıkardığı öğrenildi. Mustafa Sarıgül’ün DSP’ye katılması da bu kapsamda değerlendiriliyor.

'Sarıgül'ün CHP ve DSP'de uyuyan hücreleri var'

Aydınlık'ın haberine göre, Ankara’da DSP’nin ileri gelenlerinden eski bir bürokrat, daha CHP adayları belirlenmeden Sarıgül’ün FETÖ’nün isteğiyle DSP’ye katılacağını bildirdi. Bürokrat bir ay önce şu bilgileri verdi:

“Sarıgül, milletvekilliği ve belediye başkanlığı döneminde kurduğu ilişkilerle tonlarca paraya sahip oldu. Ayrıca onu destekleyen bazı mahfillerin yarattığı kaynak da var. Sarıgül’ün hem DSP içinde hem de CHP içinde uyuyan hücreleri vardır. Bunlar, CHP’nin adaylık sürecinin tamamlanmasını bekliyorlar.”

‘DSP'yi FETÖ'nün siyaset planlarında harcamak istiyorlar'

Nitekim adayların açıklanması sürecinde, önce Sarıgül ve onun bazı destekçilerinin DSP’ye katılım açıklamaları gelmeye başladı. DSP’li bürokrat özellikle uyardı: “Bu aynı zamanda FETÖ’nün bizim partimiz için de hazırladığı bir tuzak. Rahmetli Ecevit’in alınteriyle, bin bir emekle kurduğu partiyi FETÖ’nün siyaset planlarında harcamak istiyorlar!”

‘Birden tanımadığımız adamlar gelmeye başladı'

Konuyla ilgili yapılan araştırmada DSP’nin bir il örgütü yöneticisi şu bilgiyi verdi:

“Birden partiye tanımadığımız adamlar gelmeye başladı. Nerden geldiklerini bilmiyoruz. Ne oluyor biz de anlamadık. Akgüvercin kiralık mı, satılık mı?”

‘Kendi yuvamda mutluyum’

CHP’den istifa eden Mustafa Sarıgül, dün DSP Genel Merkezine gelerek DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüştü. Aksakal ile Sarıgül görüşme sonrası ortak açıklama yaptılar. Aksakal, Sarıgül’ün DSP’nin Şişli belediye başkan adayı olduğunu açıkladı. Aksakal, “Bu partinin evladı olarak gördüğümüz Sayın Mustafa Sarıgül’ün adaylığı için başvurumuzu yaptık. 31 Mart seçimlerinde Şişli halkımızın da desteğiyle Şişli’yi Mustafa Sarıgül’e, Mustafa Sarıgül’ü de Şişli’ye emanet ediyoruz.” dedi.

Mustafa Sarıgül de “Kendi evimizde, kendi yuvamızda bulunmaktan çok mutluyum. Sayın Genel Başkanın açıklamalarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Aksakal, “Sarıgül bizi arayarak, DSP’ye katılmak istediğini söyledi” dedi. Aksakal, sözlerini şöyle sürdürdü: “İttifaklar adı altında toplumu iki tarafı sağcı olan adayları seçmeye mecbur bırakan bir yapı oluştu. 31 Mart’a katılan tek sol parti olarak bu gidişi engelleyeceğiz. Mustafa Bey, Şişli’de seçmenleriyle görüşerek, yaklaşık 10 gün önce bizimle irtibat kurdu. Böyle bir düşünceleri olduğunu belirttiler. Memnuniyetle kabul ettik.”