FETÖ yargılanan Eren Erdem davasında yeni gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde kullandığı yasa dışı ses kayıtlarını servis ettirdiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında yürütülen soruşturma sonucunda, "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek", "göreve ilişkin sırrın açıklanması" ve "gizliliğin ihlali" suçlarından 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameyi İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, kapatılan Karşı gazetesinin sahibi ve çalışanlarına yönelik iddianameyi ise İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi kabul etmişti.

Her iki davanın birleştirilmesine karar veren iki mahkeme arasında dosyanın nerede görüleceğine ilişkin uyuşmazlık nedeniyle dava dosyası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi gönderilmişti.

Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi de birleşen dava dosyasının İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine karar verdi.

Bu kararın ardından sanık Erdem hakkındaki İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesinde yarın görülmesi beklenen ilk duruşma, yapılmayacak. Erdem ilk duruşmaya, Karşı gazetesine yönelik açılan davanın sanıklarıyla beraber çıkacak.

Bu arada İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi de önümüzdeki günlerde tensip hazırlayarak, birleşen dava dosyasının ilk duruşmasının yapılacağı günü açıklaması bekleniyor.

DAVALARIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle 11 Mayıs'ta iddianame hazırlanmıştı. İddianameyi 21 Mayıs'ta kabul eden İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmanın 19 Eylül'de yapılmasına hükmederek sanık Eren Erdem hakkında yurt dışına çıkış yasağı koymuştu.

Erdem, aynı gün Almanya'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelmiş ancak hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı nedeniyle yurt dışına çıkamamıştı.

KAÇMA ŞÜPHESİYLE TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık olarak yargılanan ve 24 Haziran seçimleri öncesi aday gösterilmeyince kaçma girişiminde bulunduğu iddiasıyla havaalanında engellendiği belirtilen Erden Erdem hakkında, kaçma şüphesi nedeniyle 28 Haziran'da yakalama kararı talebinde bulunulmuştu. Talebi değerlendiren İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın talebini kabul ederek sanık Erdem hakkında yakalama kararı çıkartmıştı. Kararın ardından 29 Haziran'da gözaltına alınan Erdem, mahkemece tutuklanmıştı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık yargısal darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettikleri gerekçesiyle, kapatılan Karşı gazetesinin sahibi ve 10 çalışanına yönelik hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, bu dava dosyasının Eren Erdem hakkında açılan dava ile birleştirilmesine karar vermişti.

Birleştirme kararıyla dosyanın gönderildiği İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi ise birleştirmeye onay verirken, yargılamanın İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılması gerektiğine yönelik karar almıştı.

Mahkemeler arasındaki uyuşmazlık nedeniyle dosya, Ağustos ayında yargılama yerinin belirlenmesi için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne (istinaf) gönderilmişti.

Karşı gazetesi çalışanlarına yönelik açılan iddianame ise 7 sanığın ByLock kullanıcısı olduğu belirtilirken, firari sanık Ufuk Emin Köroğlu ve Değer Özergün'ün, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla ve "terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin hüviyetlerini açıklayarak hedef gösterme" suçundan da 1 yıldan üçer yıla olmak üzere 8 yıl altışar aydan 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Sanıklardan Alaaddin Akkaşoğlu, Mehmet Aydoğmuş, Onur Kala, Murat Kazancı ve Emrah Direk'in, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, Kutlu Esendemir'in "silahlı terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapse mahkum edilmesi öngörülmüştü.

İddianamede etkin pişmanlık hükmünden yararlandırılması istenen sanıklar kapatılan gazetenin sahibi Turan Ababey, Emre Erciş ve Mehmet Bozkurt'a "silahlı terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan ceza verilmemesi talep edilmişti.

Bu arada İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, ByLock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle tutuksuz sanıklar Alaaddin Akkaşoğlu, Değer Özergün, Mehmet Aydoğmuş, Onur Kala ve Murat Kazancı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına hükmetmişti.