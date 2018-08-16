Terörist elebaşı Gülen, kriz sonrası Washington'da Mısır Büyükelçisiyle görüşmüş!

Mısır'ın ABD Büyükelçisi Yasir Rıda, Fethullah Gülen ile Washington'da gizli bir toplantı yaptı.

El-Akbat Müttehidun sitesinin haberine göre; Birleşik Arap Emirlikleri'nde görevli ismi açıklanmayan bir bürokrat Fethullah Gülen ile Mısır Arap Cumhuriyeti Büyükelçisi Yasir Rıda'nın Washington'da bir araya geldiğini açıkladı.

ERDOĞAN'IN POLİTİKALARINDAN TÜM ARAPLAR RAHATSIZMIŞ!

Mısır Büyükelçisinin Washington'daki evinde yapılan görüşmede, Türkiye'deki son gelişmeler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik ilişkileri, politik eylemleri ve küresel sonuçları konuşuldu.

Gülen ve Mısır Büyükelçisi Erdoğan'ın politikalarından neredeyse tüm Arap ülkelerinin, Avrupa ülkeleri ile ABD'nin rahatsız olduğunu belirtti.

Mısırlı diplomat, Türkiye'nin bölgede terör örgütlerine finans sağladığını ve teröristleri silahlandırdığını Erdoğan'ın teröre verdiği desteğin engellenmesi için çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi.

Sabah7’de yer alan habere göre; Mısır Büyükelçisi; Fethullah Gülen'e İslam dünyasının Müslüman Türk filozofu benzetmesini yaparken, Gülen'in Türk hükümetinin baskı ve zulmü sonrası 18 Haziran 1999 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'ne sığınmak zorunda kaldığını da sözlerine ekledi.