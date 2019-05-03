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FETÖ üyesi Ali Sipahi Brezilya mahkemesinde sorgulandı

Türkiye'nin Brezilya'dan iadesini talep ettiği ve 5 Nisan’dan bu yana gözaltında tutulan FETÖ üyesi Ali Sipahi, Brezilya Federal Mahkeme Yargıcı Fernando Quadros da Silva tarafından sorgulandı.

03 Mayıs 2019 Cuma 22:48
FETÖ üyesi Ali Sipahi Brezilya mahkemesinde sorgulandı

Sao Paulo’da 7. Ceza Mahkemesinde görülen ilk sorgu duruşmasında, Ali  Sipahi’nin ifadesi, avukatları ve davaya müdahil olan kamu avukatının önünde  alındı.

Sipahi’nin avukatları, müvekkillerinin tutuksuz yargılanmasını ve  davanın Yüksek Mahkemedeki sorumlu Yargıcı Edson Fachin’in katılacağı bir duruşma   talep etti.

Federal Yargıç Fernando Quadros da Silva Sipahi’nin tutukluluk haline  Yüksek Mahkeme Yargıcı Edson Fachin tarafından karar verileceğini bildirdi.

Tutukluluğu süren Ali Sipahi, mahkeme salonundan Federal Polis  eşliğinde ayrıldı.

Mahkeme yetkililerinden alınan bilgiye göre, Yargıç Fachin, sorgu  kayıtlarını inceledikten sonra Ali Sipahi’nin tutuksuz yargılanıp  yargılanmamasına karar verecek.

Sipahi’nin bir sonraki duruşmasının ne zaman yapılacağı hakkında bir  bilgi paylaşılmadı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ali Sipahi’nin FETÖ’ye bağlı Türkiye  Brezilya Sanayi ve Ticaret Odası ve Türkiye Brezilya Kültür Merkezinde  faaliyetler yürütmek, FETÖ’nün Belo Horizonte temsilcisi olmak, Fetullah Gülen’in  25 Aralık 2013’deki talimatı sonrasında Bank Asya’ya para yatırmak suçlarından  Türkiye’ye iadesini istemişti.

Ali Sipahi, ABD'den Brezilya’ya döndüğü 5 Nisan tarihinde Sao Paulo  Guarulhos havaalanında gözaltına alınmıştı.
 

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 22:48
  1. Ankara
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