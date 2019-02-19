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FETÖ üyesi eski subay çifte hapis cezası

İzmir’de FETÖ’nün mahrem imamlarıyla ardışık arama yöntemiyle haberleştiği gerekçesiyle yargılanan eski pilot üsteğmen Mustafa Denlikol’a 7 yıl 1 ay, eşi eski pilot teğmen Kübra Denlikol’a 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

19 Şubat 2019 Salı 11:10
FETÖ üyesi eski subay çifte hapis cezası

İzmir’de FETÖ’nün mahrem imamlarıyla ardışık arama yöntemiyle haberleştiği gerekçesiyle yargılanan eski pilot üsteğmen Mustafa Denlikol’a 7 yıl 1 ay, eşi eski pilot teğmen Kübra Denlikol’a 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.


İzmir’de, Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) mahrem imamlarıyla ankesörlü hatlardan veya büfe telefonlarından ardışık arama sistemiyle haberleştiği gerekçesiyle yargılanan eski subay çiftle ilgili karar çıktı. Eski pilot üsteğmen sanık Mustafa Denlikol, 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) bağlanırken, Denlikol’un tutuksuz yargılanan eşi eski pilot teğmen sanık Kübra Denlikol ise duruşmaya katılmadı.


İddia makamı, FETÖ’nün mahrem imamlarıyla ankesörlü hatlardan iletişime geçtiği belirlenen Mustafa Denlikol ile örgütle bağlantısı delillerle tespit edilen Kübra Denlikol’un, “terör örgütü üyesi olmak” suçundan cezalandırılmalarını talep etti.



"Terör örgütü üyesi olarak yargılanmaktan dolayı üzgünüm”


Vatanını seven biri olarak terör örgütü üyesi olmak suçundan yargılanmaktan dolayı üzgün olduğunu savunan sanık Mustafa Denlikol, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock’u kullanmadığını, kapatılan Bank Asya’da ise hesabının olmadığını ileri sürdü.


Sanık Denlikol, “Ankesör aramalarının örgütle alakası yok. O aramalar, görevimle ilgili aramalardı. HTS kayıtları incelendiğinde bu durum net bir şekilde anlaşılacaktır. Yaklaşık 27 aydır tutukluyum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum” dedi.


Sanık Kübra Denlikol’un avukatı da söz alarak, müvekkilinin beraatini talep etti.


Mahkeme heyeti, “terör örgütü üyesi olmak” suçundan Mustafa Denlikol’a 7 yıl 1 ay, Kübra Denlikol’a ise 6 yıl 8 ay hapis cezası vererek, Mustafa Denlikol’un tahliyesine karar verdi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 11:10
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