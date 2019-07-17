FETÖ üyesi 17 sanık hakkında iddianame hazırlandı

ESKİŞEHİR (AA) - FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen ve bir kısmı ByLock kullandığı belirlenen ikisi tutuklu 17 sanık hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mayıs ayında gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece ikisi tutuklanan 17 askeri personel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hazırlanan iddianame, Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanıklar hakkında yapılan tahkikat sonucunda bugüne kadar 267 kontörlü-sabit hat aramalarının bulunduğu ve 6 bin 980 saniye görüşme yapıldığı belirtildi.

Tutuklu sanıklardan Harun O. (30) hakkında 6 Ekim 2017'de "Alo 140 Terör İhbar Hattı"na gelen ihbarı konu alan iddianamede, ihbarı yapan kişinin, sanık Harun O. hakkında, "Eskişehir'de Hava Kuvvetleri Komutanlığında astsubay olarak görev yapmakta olan Harun O, 2007'de örgüt tarafından askeriyeye yerleştirilmiştir. Bu şahıs, örgüte üye kazandırmak için ailelere 'Çocuklarınızı lise 3'e kadar okutun. 4. sınıfta bize verin. Hangi mevkiye gelmesini istiyorsanız oraya getirelim' diyordu. Bu şahıs örgüte finansal destek de sağlanan toplantılara katılıyordu." iddiasında bulunduğu kaydedildi.

Bugüne kadar hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 140 ihbarın yapıldığı belirlenen sanık Harun O'nun iddianamede geçen ifadesinde, "Bazı arkadaşlarımız kendisini kurtarmak için bana iftira atmıştır. Mesleğimden ihraç edildim. Sabit hatlardan gelen aramalarla ilgili bir bilgim yok. O dönemlerde erler belki dışarıdan beni aramıştır. Protokol biriminde çalıştığım için birçok esnafla görüşür, hediyelik eşya alırdım. Onlar aramış olabilir." dedi.0

Öte yandan Eskişehir Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan ve henüz mesleğinden ihraç edilmeyenlerin de içinde bulunduğu 17 sanığın ilk ifadelerine yer verilen iddianamede, tutuksuz sanıklardan Bayram G'nin (28) görevdeyken Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne 23 Ekim 2018'de kendiliğinden başvurarak bilgi sahibi olarak örgütle ilgili ifade verdiğine değinildi.



Kabul edilen iddianamede, sanık Bayram G'nin Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinde, "Bu zamana kadar örgüte dair bildiklerimi anlatmak için sürekli yol aradım ama bulamadım. Çalışmış olduğum kurumda neredeyse her gün FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla birçok meslektaşım alınıyor. Örgütün hala askeriyede aktif olduğunu düşünüyorum. Çevremdeki insanlara güvenmiyorum. Sonuçta bu işlerden kaçışın olmayacağını düşünerek bir cesaretle tüm bildiklerimi size anlatmak için kendi rızamla geldim." şeklinde beyanda bulunduğu, söz konusu kurum içinden örgüte üye olduğunu düşündüğü isimleri paylaştığı bilgisine yer verildi.

İddianamede, örgüt üyelerinin ardışık aramalarda son iki rakamı yer değiştirme, son üç rakamı yer değiştirme, telefon numaralarının son iki rakamını 100'e tamamlama, telefon numarasındaki herhangi bir sıradan bir rakamı artırıp eksilterek rehbere kaydetme gibi yöntemler kullandığı belirtildi.