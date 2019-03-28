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FETÖ üyeliğinden yargılanan eski savcı Ferhat Sarıkaya, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 10 yıl hapisle cezalandırıldı.

28 Mart 2019 Perşembe 11:37
FETÖ üyeliğinden yargılanan eski savcı Ferhat Sarıkaya, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 10 yıl hapisle cezalandırıldı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 11:37
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