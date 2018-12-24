0553 313 94 23

FETÖ üyeliğinden yargılanan eski Polis Akademisi Bilimsel Araştırma ve Yayın Kurulu Başkanı İbrahim Cerrah, 12 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

24 Aralık 2018 Pazartesi 15:17
FETÖ üyeliğinden yargılanan eski Polis Akademisi Bilimsel Araştırma ve Yayın Kurulu Başkanı İbrahim Cerrah, 12 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 15:17
  1. ceza
  2. FETÖ
  3. Prof. Dr. İbrahim Cerrah
  4. terör örgütü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Özgür Özel tüm takipçilerini aptal yerine koydu!
    1. Özgür Özel tüm takipçilerini aptal..
    2. İşgalci İsrail askerleri Filistin..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'deki..
    4. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu..
    5. "Türk sporunun yükselişi ortada"
    6. Erdoğan: "Türkmenler zaten öz..
    7. Netanyahu'ya şok! Erken seçime gidiliyor
    8. Yargıtayda 6 dairede başkanlık seçimi..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye..
    10. İbrahim Cerrah kimdir?
    11. "Bu hafta içerisinde ittifak..
    12. GRAFİKLİ - Sudan'da neler oluyor?
    13. EKPSS tercihleri nereden ve ne zaman..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin..
    16. ABD'li komutan yalanladı: Geri çekilme..
    17. FETÖ'cü Cerrah'a hapis cezası
    18. Yakalanan terör şüphelisinde Reina..
    19. Meteoroloji, uyarısını yineledi!..
    20. Vali Erin'den Süleyman Şah Türbesi'ne..
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    Erdoğan'dan Halk TV'deki iki küstaha tokat gibi cevap!
    Erdoğan'dan Halk TV'deki iki küstaha tokat gibi cevap!
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    Milli İnsansız Savaş Uçağı ile ilgili kritik açıklama!
    Milli İnsansız Savaş Uçağı ile ilgili kritik açıklama!
    Metin Akpınar polis eşliğinde adliyeye götürüldü!
    Metin Akpınar polis eşliğinde adliyeye götürüldü!