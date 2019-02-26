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FETÖ üyelerini yurt dışına kaçıran 7 kişi yakalandı

FETÖ’nün önemli isimlerini yurt dışına kaçırdığı iddia edilen 7 kişi, Kocaeli merkezli Ankara ve İstanbul’da düzenlenen operasyonda yakalandı.

26 Şubat 2019 Salı 13:05
FETÖ üyelerini yurt dışına kaçıran 7 kişi yakalandı

FETÖ’nün önemli isimlerini yurt dışına kaçırdığı iddia edilen 7 kişi, Kocaeli merkezli Ankara ve İstanbul’da düzenlenen operasyonda yakalandı.



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında şüpheli şahıslar hakkında yakalama kararı çıkarıldı. FETÖ’nün önemli mahrem şahıslarını yurt dışına kaçıran ve örgüt mensubu şahısların çocuklarına eğitim vermek adına kaçak dershane çalıştırdığı tespit edilen 7 şahıs, Kocaeli, İstanbul ve Ankara da eş zamanlı düzenlenen polis operasyonuyla gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 13:05
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