FETÖ üyelerini ’Yargı organlarına’ yerleştirebilmek için Ankara ve İstanbul’da ’Hücresel Hakim ve Savcı Çalışma Evleri’ oluşturduklar belirlenen 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlıların yakalanması için 37 farklı ilde saat 05.00’da eş zaman
IHAAW091718-ASA/22-03-2019- FETÖ üyelerini ’Yargı organlarına’ yerleştirebilmek için Ankara ve İstanbul’da ’Hücresel Hakim ve Savcı Çalışma Evleri’ oluşturduklar belirlenen 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.22 Mart 2019 Cuma 09:22
IHAAW091718-ASA/22-03-2019- FETÖ üyelerini ’Yargı organlarına’ yerleştirebilmek için Ankara ve İstanbul’da ’Hücresel Hakim ve Savcı Çalışma Evleri’ oluşturduklar belirlenen 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlıların yakalanması için 37 farklı ilde saat 05.00’da eş zamanlı operasyon başlatıldı.22.03.2019 09:17:18TSINNNN
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