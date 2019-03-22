FETÖ üyelerini ’Yargı organlarına’ yerleştirebilmek için Ankara ve İstanbul’da ’Hücresel Hakim ve Savcı Çalışma Evleri’ oluşturduklar belirlenen 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlıların yakalanması için 37 farklı ilde saat 05.00’da eş zaman IHAAW091718-ASA/22-03-2019- FETÖ üyelerini ’Yargı organlarına’ yerleştirebilmek için Ankara ve İstanbul’da ’Hücresel Hakim ve Savcı Çalışma Evleri’ oluşturduklar belirlenen 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

IHAAW091718-ASA/22-03-2019- FETÖ üyelerini ’Yargı organlarına’ yerleştirebilmek için Ankara ve İstanbul’da ’Hücresel Hakim ve Savcı Çalışma Evleri’ oluşturduklar belirlenen 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlıların yakalanması için 37 farklı ilde saat 05.00’da eş zamanlı operasyon başlatıldı.22.03.2019 09:17:18TSINNNN

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