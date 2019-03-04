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FETÖ üyelerine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor

Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan eski İl Jandarma Komutan Vekili albay Ahmet Çiçek ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutan Vekili teğmen Salih Uyar'ın da aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

04 Mart 2019 Pazartesi 17:03
FETÖ üyelerine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor

Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan eski İl Jandarma Komutan Vekili albay Ahmet Çiçek ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutan Vekili teğmen Salih Uyar'ın da aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, İl Jandarma Komutanlığındaki olaylarla ilgili haklarında dava açılan tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada tutuklu sanık Çiçek'in avukatı Şuayip Bolat, müvekkiliyle ilgili savunmasında, iddianamede belirtilen "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs"e dair bir delil bulunmadığını öne sürdü.

15 Temmuz gecesi Manisa İl Jandarma Komutanlığında kalkışmayla herhangi bir hareketlenme olmadığını savunan Bolat, müvekkilinin darbeye iştirakinin de söz konusu olmadığını ileri sürerek, "Ahmet Çiçek, Turgutlu ilçesinde o gece bir cinayet zanlısını kovalamacası esnasında bir jandarma personelinin vurulmasıyla sonuçlanan olayı üstlerine bildirme telaşı içerisindeyken ülke genelinde darbeyle ilgili olaylar cereyan ediyor. Turgutlu'daki olayın telaşı içerisindeyken kendisine getirilen ve içeriğinden haberdar olmadığı sözde 'sıkı yönetim direktifini' daha sonra okuyacağını belirterek, emir üzerine alt birimlere gönderilmesini istiyor. Daha sonra alt birimlere sehven gönderdiği direktifin içeriğini öğrenir öğrenmez de 7 dakika içinde emri iptal ettiriyor." dedi.

Tutuklu sanık Çiçek de dosyasında FETÖ üyeliğiyle ilgili herhangi bir delil yer almadığını, görev süresi boyunca FETÖ üyeleriyle irtibatının olmadığını savundu.

Çiçek, "Benimle ilgili tek konu sıkıyönetim direktifi emrinin iletilmesi. O akşam Turgutlu'daki olayı amirlerine bildiriyordum, ona odaklanmıştım. Gelen mesajın içeriğini bilmeden 'tamam geçin talimatı verdim' dolayısıyla sehven gönderdim. İçeriğini öğrenince hemen iptal ettirdim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına ve duruşmanın 9 Nisan'a ertelenmesine karar verdi.

- İddianameden

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İl Jandarma Komutanlığındaki olaylarla ilgili, tutuklu sanıklar eski İl Jandarma Komutan Vekili albay Ahmet Çiçek ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutan Vekili teğmen Salih Uyar'ın da aralarında bulunduğu 7 sanık hakkında "TBMM'yi, hükümeti ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet, "terör örgütüne üye olma" suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

 

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 17:03
  1. Manisa
  2. darbe girişimi
  3. dava
  4. Duruşma
  5. FETÖ

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