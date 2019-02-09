0553 313 94 23

FETÖ üyeleri "1 dolardan" bereket bekledi

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen tarafından bazı FETÖ mensuplarına gönderilen 1 dolarların bereket sağlayacağına inanıldığı ortaya çıktı

09 Şubat 2019 Cumartesi 11:20
FETÖ üyeleri "1 dolardan" bereket bekledi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin, örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından gönderilen 1 dolarlık banknotların, işlerin açılmasını sağladığı, bereket getirdiğine inandığı ve bazı FETÖ mensuplarının bu paraları 50 dolara sattığı belirlendi.

Darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı Yargıtay 9. Ceza Dairesinde görülen duruşmalarda, örgütün Yargıtay ve Danıştayda nasıl yapılandığı ortaya çıktı.

Tanık beyanları ve toplanan delillerin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan esas hakkındaki mütalaalarda da örgütün ilginç taktikleri, FETÖ elebaşı Gülen'in gönderdiği 1 dolarlık banknotlara nasıl umut bağlandığı gün yüzüne çıkartıldı.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mutahhar Keleşoğlu'nun bir davada mahkemeye sunduğu mütalaada, örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından bazı FETÖ mensuplarına dağıtılan "1 dolara" ilişkin ifadeler ve tespitlere yer verildi.

- "1 dolar" karaborsaya düşmüş

Mütalaaya göre, bazı örgüt mensuplarına ABD'de bulunan Gülen tarafından 1 dolar gönderildi. Örgüt üyelerinden bu 1 dolarların cüzdanlarda taşınması istendi.

Örgüt mensupları, 1 dolarların bereket getireceğine, işlerin açılacağına inandı. FETÖ'ye yönelik operasyonlarda "1 dolar" ele geçirilenler arasında bazı Yargıtay ve Danıştay üyeleri de yer aldı.

FETÖ'nün Danıştay imamı eski Danıştay üyesi Galip Tuncay Tutar ise kendisine ABD'den gönderildiğini söylediği 1 doları satmayı tercih etti. Tutar, söz konusu 1 doları arkadaş ortamındaki bir kişiye 50 dolar karşılığında sattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 11:20
  1. Danıştay
  2. FETÖ
  3. Galip Tuncay Tutar
  4. YARGITAY

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya'da "dedikodu" cinayeti
    1. Konya'da "dedikodu" cinayeti
    2. 2019 trafik Cezaları (Kırmızı Işık-Hız..
    3. KPSS 2019 başvuruları ne zaman 2019..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın en..
    5. Erdoğan: "Olmadık iftiralarla, yalan..
    6. Filistin'den ABD'ye rest! Katılmıyoruz
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP Genel..
    8. Otomotiv ihracatı istikrarını korudu
    9. Minik Songül'e ilk yaşında hastanede..
    10. Bedelli askerlik ile ilgili sıkça..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 3 yılda..
    12. TİKA'dan Afganistanlı doktorlara destek
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk gemicilik..
    14. Trump'tan şaşırtan çıkış: Kuzey Kore..
    15. Harran'ın konik kubbeli evlerine bakım
    16. 60 şehre 78 alanda 20 bin öğretmen
    17. 2019 KPSS merkezi yerleştirme takvimi..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kartal'daki..
    19. Bakan Gül Yargı Teşkilatı..
    20. Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi..
    Suudileri savundu, Türkiye’ye saldırdı! “Türkiye İran’dan daha tehlikeli”
    Suudileri savundu, Türkiye’ye saldırdı! “Türkiye İran’dan daha tehlikeli”
    ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'
    ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'
    Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi
    Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"

    Günün Karikatürü

    09 Şubat 2019
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!