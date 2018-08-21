0553 313 94 23

Gürcistan'daki FETÖ üniversitesi öğrenci alamama yasağı

Gürcistan Eğitim Bakanlığı, FETÖ bünyesindeki Uluslararası Karadeniz Üniversitesine 1 yıl boyunca öğrenci alım yasağı getirdiğini duyurdu.

21 Ağustos 2018 Salı 13:16
Gürcistan'daki FETÖ üniversitesi öğrenci alamama yasağı

Gürcistan Eğitim Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bünyesindeki Uluslararası Karadeniz Üniversitesine (İBSU) bir yıl boyunca öğrenci alım yasağı getirdi.

Eğitim Bakanlığının, bu ülkede 1995'ten itibaren faaliyet gösteren Uluslararası Karadeniz Üniversitesine, ödenmeyen borçlarından dolayı bir yıl boyunca öğrenci alım yasağı getirdiği bildirildi.

Bakanlığa bağlı Eğitim Kalite Geliştirme Merkezinin Başkanı Tamar Sanikidze yaptığı açıklamada, üniversitenin devlete 715 bin Gürcü Larisi (1 milyon 700 bin lira) borcu olduğunu ifade ederek, "Üniversitenin mal varlığı ve şirketin hissedarların hisselerine tamamen el konulmuş durumda." dedi. 

Üniversite yönetiminin borçları ödemediğini ve devletle davalı durumda olduğunu dile getiren Sanikidze, üniversite yönetiminin "borçlarını ödemekten kaçmaya çalıştığını" belirtti.

FETÖ İLE BAĞLANTILI 4 OKUL FAALİYET GÖSTERİYOR

FETÖ ile bağlantılı olan Tiflis'teki Nikoloz Tsereteli Uluslararası Okulunun, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında sona eren ruhsatı Gürcistan makamlarınca yenilenmemişti.

2017 yılı başında da Batum'daki Şahin İlköğretim Okulu ve Lisesinin ruhsatı, tespit edilen eksiklikler nedeniyle bakanlıkça iptal edilmişti.

Gürcistan Eğitim Bakanlığı, 30 Ağustos 2017'de de FETÖ ile bağlantılı Özel Demirel Kolejinin ruhsatını yenilememişti. Bakanlığın son kararıyla FETÖ ile bağlantılı faal okul sayısı 4'e düşmüş olmuştu. Ülkede, 1993'den bu yana FETÖ okullarının bağlı bulunduğu çatı kuruluş olan "Çağlar Eğitim Kurumları" kısa süre önce ismini "Özel Demirel Koleji Şirketi" olarak değiştirmişti.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 13:16
  1. Fetullahçı Terör Örgütü
  2. Gürcistan Eğitim Bakanlığı
  3. FETÖ okulu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Böyle acemi kasap görülmedi! “barajın kenarında düştüm, düşerken helikopterin kanadı çarptı”
    1. Böyle acemi kasap görülmedi! “barajın..
    2. Muharrem İnce'yi yine Amerikalılar mı..
    3. TSK, 33'üncü devriye görevini tamamladı
    4. Putin'den Kurban Bayramı mesajı
    5. Diyabetten 10 bin aileye kurban eti
    6. S-400'lerin teslim tarihi belli oldu
    7. İstanbul'daki saldırının failleri..
    8. Çamaşır kurutma makinesi ihracatında..
    9. İsmail Köybaşı'na Süper Lig'den..
    10. Çipras'tan kurtarma paketinden çıkışa..
    11. İnanılır gibi değil! Acemi kasaplar..
    12. Savaşın çocukları bu bayramda da..
    13. Yasin'siz 4. Kurban Bayramı!
    14. Bu da 'en küçük' acemi kasap
    15. Başkan Erdoğan'ın vekalet verdiği..
    16. Avrupa devi Aziz Behiç'e talip oldu
    17. Türkiye'ye İranlı turist akımı
    18. FETÖ üniversitesine 1 yıllık yasak geldi
    19. İYİ Parti'de FETÖ tartışması sonrası..
    20. Başkan Erdoğan'ın vekalet kurbanı..
    Rusya'dan ABD'ye 'uzay silahı' cevabı! 'İlk silah yerleştiren...'
    Rusya'dan ABD'ye 'uzay silahı' cevabı! 'İlk silah yerleştiren...'
    Rusya'dan Türkiye ile ilgili maddi yardım açıklaması!
    Rusya'dan Türkiye ile ilgili maddi yardım açıklaması!
    Almanya 2018 bayram namazı kaçta kılınacak?
    Almanya 2018 bayram namazı kaçta kılınacak?
    Türk doktorlardan çığır açan buluş! Tıp dünyasında eşdeğeri yok
    Türk doktorlardan çığır açan buluş! Tıp dünyasında eşdeğeri yok
    Onları ölüme göndermeyin
    Onları ölüme göndermeyin

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kabe'nin örtüsü fırtına sebebiyle açıldı
    Kabe'nin örtüsü fırtına sebebiyle açıldı
    İBB kurban kesim yerleri 2018
    İBB kurban kesim yerleri 2018