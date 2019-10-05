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FETÖ'cü alçak Volkswagen’in Türkiye'ye yapacağı yatırımı hazmedemedi!

Hakkında tutuklama kararı bulunan firari FETÖ'cü Tuna Bekleviç Volkswagen’in Türkiye’ye yapacağı yatırımı hazmedemedi. FETÖ’cü Tuna Bekleviç’e sosyal medyadan tepki yağdı. Bekleviç, FETÖ’cü Can Dündar, Enes Kanter ve Hakan Şükür ile birlikte yaptığı paylaşımlar da büyük tepki toplamıştı.

05 Ekim 2019 Cumartesi 13:58
FETÖ'cü alçak Volkswagen’in Türkiye'ye yapacağı yatırımı hazmedemedi!

FETÖ'nün firari tetikçilerinden olan Tuna Bekleviç, Türkiye aleyhinde skandal bir paylaşımda bulundu.

Alman otomotiv devi Volkswagen'in Türkiye'ye yapacağı yatırımı eleştiren FETÖ'cü Bekleviç, dev yatırımı zamansız ve yersiz olarak değerlendirdi.

Ağzının payını aldı

Her fırsatta Türkiye aleyhine kara propaganda yapan FETÖ tetikçisine ise tepkiler gecikmedi.

Sosyal medyada çok sayıda vatandaş FETÖ'cü Bekleviç'e sert tepki gösterdi.

İşte Bekleviç'in skandal paylaşımı ve o paylaşıma gelen tepkilerden bazıları;


 

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 13:58
  1. FETÖ
  2. Tuna Bekleviç
  3. Volkswagen
  4. yatırım

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