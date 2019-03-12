FETÖ Terör Örgütüne 9 İlde Eş Zamanlı Operasyon Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne karşı yürütülen soruşturma kapsamında; ankesörlü telefonlardan periyodik aralıklarla arandıkları tespit edilen ve hakkında adli işlem bulunmayan, 6’sı kara kuvvetleri, 6’sı deniz kuvvetleri, 2’si hava kuvvetleri komutanlıklarında, 1 üsteğmen ve 1 astsubay ihraç olmak üzere toplam 14 askeri personelin (2 üsteğmen, 12 astsubay) yakalanmasına yönelik; 12.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne karşı yürütülen soruşturma kapsamında; ankesörlü telefonlardan periyodik aralıklarla arandıkları tespit edilen ve hakkında adli işlem bulunmayan, 6’sı kara kuvvetleri, 6’sı deniz kuvvetleri, 2’si hava kuvvetleri komutanlıklarında, 1 üsteğmen ve 1 astsubay ihraç olmak üzere toplam 14 askeri personelin (2 üsteğmen, 12 astsubay) yakalanmasına yönelik; 12.03.2019 günü saat: 07.30 itibariyle 9 ilde (Balıkesir, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Kayseri, Ankara, Düzce, Çankırı, Diyarbakır) olmak üzere eş zamanlı operasyon başlatılmıştır.

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