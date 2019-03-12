0553 313 94 23

FETÖ Terör Örgütüne 9 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne karşı yürütülen soruşturma kapsamında; ankesörlü telefonlardan periyodik aralıklarla arandıkları tespit edilen ve hakkında adli işlem bulunmayan, 6’sı kara kuvvetleri, 6’sı deniz kuvvetleri, 2’si hava kuvvetleri komutanlıklarında, 1 üsteğmen ve 1 astsubay ihraç olmak üzere toplam 14 askeri personelin (2 üsteğmen, 12 astsubay) yakalanmasına yönelik; 12.

12 Mart 2019 Salı 12:08
FETÖ Terör Örgütüne 9 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne karşı yürütülen soruşturma kapsamında; ankesörlü telefonlardan periyodik aralıklarla arandıkları tespit edilen ve hakkında adli işlem bulunmayan, 6’sı kara kuvvetleri, 6’sı deniz kuvvetleri, 2’si hava kuvvetleri komutanlıklarında, 1 üsteğmen ve 1 astsubay ihraç olmak üzere toplam 14 askeri personelin (2 üsteğmen, 12 astsubay) yakalanmasına yönelik; 12.03.2019 günü saat: 07.30 itibariyle 9 ilde (Balıkesir, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Kayseri, Ankara, Düzce, Çankırı, Diyarbakır) olmak üzere eş zamanlı operasyon başlatılmıştır.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AVM Ciro endeksi Ocak’ta yüzde 9,4 arttı
    1. AVM Ciro endeksi Ocak’ta yüzde 9,4 arttı
    2. İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yılı
    3. Gümüşhane’de İstiklal Marşı’nın..
    4. İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet..
    5. Antalya Şehir Tiyatroları ilçelerde
    6. Venezuela'da uçak düştü: 4 asker ve..
    7. MSB az önce duyurdu: Yerle bir edildi
    8. "Çağdaş yaşam" budalalığı göğüs..
    9. İngiliz parlamentosu Brexit..
    10. Binlerce sokak hayvanı sıcak bir..
    11. “Aşı Candır Hayat Kurtarır”
    12. Sessiz dünya için işaret dilini..
    13. UDEF, 51 ülkeden gelen uluslararası..
    14. Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatları..
    15. Türkiye Gazetesine ’En iyi haber ’..
    16. UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
    17. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    18. Samsun şehitler için yürüyecek
    19. Kırıkkale Üniversitesi, "TS EN ISO..
    20. Yabancı öğrencilerden İstiklal Marşı..
    21. CNR Avrasya Boat Show'u 73 bin 376..
    22. İstanbul’da FETÖ operasyonu: 102..
    23. "Alemdağ Caddesi ve çevresindeki..
    24. Görme Engelliler Judo Milli Takımı..
    25. Kilis'te göçmen kaçakçılığıyla mücadele
    26. Bursaspor'da Galatasaray maçı..
    27. Çatıdan güneş tüneli ile evin her..
    28. Türk ve Suriyeliler "kardeşlik"..
    29. Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama
    30. Karısının iş yeri önünde benzinle..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü