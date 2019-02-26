0553 313 94 23

FETÖ Terör Örgtü''nün "aktif" yapılanmasına yönelik soruşturma

Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlar kapsamında daha önce tutuklanıp tahliye edilenler ile firari durumdaki bazı örgüt üyelerinin yeniden yapılanmaya çalıştığı iddiasıyla 4 ilde 78 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

26 Şubat 2019 Salı 09:43
FETÖ Terör Örgtü''nün "aktif" yapılanmasına yönelik soruşturma

Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlar kapsamında daha önce tutuklanıp tahliye edilenler ile firari durumdaki bazı örgüt üyelerinin yeniden yapılanmaya çalıştığı iddiasıyla 4 ilde 78 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sonrası tasfiye ve tutuklamaların ardından Balıkesir'de faaliyetlerine devam etmeye çalışan örgütün "aktif" yapılanmasına yönelik daha önce gerçekleştirilen iki operasyonda, örgütün sözde il yapılanması (il sorumlusu, il bayan sorumlusu, mütevelli grupları), erkek ve bayan eğitim danışmanlığı yapılanması ile birim yapılanması deşifre edilerek, gözaltına alınan 131 şüpheliden 77'si tutuklandı.

Söz konusu operasyonların ardından geçmiş tarihlerde tutuklanıp daha sonra tahliye olmuş veya halen firari durumdaki örgüt üyelerinin Balıkesir'de tekrar bir yapılanmaya girerek FETÖ adına faaliyet yürütmeye çalıştıkları tespitinde bulunuldu.

- Tutukluların ailelerine maddi destek sağlamışlar

Balıkesir Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında planlı bir operasyon başlatılarak fiziki ve teknik takip çalışmaları yapıldı.

Bu çalışmalar sonucu, FETÖ'nün Balıkesir'de sözde yeni bir il sorumlusu, Bandırma ve Edremit bölgeleri için de sözde birer sorumlu görevlendirdiği, bu kişilerin zaman zaman bir araya gelerek toplantılar yaptıkları, örgüt mensuplarını motive edici çalışmalar içinde oldukları ve almaları gereken tedbirlerle ilgili telkinlerde bulundukları, FETÖ tutuklularının ailelerine maddi destek sağladıkları tespit edildi.

- Buluşmaları dağıttıkları GSM hatlarıyla organize etmişler

Ayrıca, zanlıların kendi adlarına kayıtlı GSM hatları haricinde yabancı uyruklu bazı kişiler adına kayıtlı ikinci bir hat kullandıkları, bu hatların toplu bir şekilde bir örgüt mensubu tarafından getirilerek diğer sorumlu örgüt mensuplarına dağıtıldığı, söz konusu hatları sadece örgütsel buluşmalara gittiklerinde kullandıkları, firari örgüt üyelerine saklanmaları için yer temin ettikleri de belirlendi.

Yapılan tespitlerle örgüt adına halen faaliyet yürüttükleri, ayrıca firari durumda olup örgüt evlerinde saklandıkları belirlenen, aralarında sözde güncel il sorumlusu, ilçe sorumluları, sohbet grubu üyeleri, örgüt üyelerine maddi destek sağlayan esnaf, firari durumdaki örgüte müzahir dershaneler genel müdürü, görevinden ihraç edilmiş binbaşı ve komiserlerin de bulunduğu 78 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Zanlıların yakalanması için Balıkesir, İzmir, Ankara ve Çanakkale'de 85 adreste eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 09:43
  1. İzmir
  2. Çanakkale
  3. Balıkesir
  4. Ankara
  5. FETÖ
  6. FETÖ/PDY
  7. operasyon
  8. polis

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul’da DHKP/C Türkiye sorumlusu dahil, biri yeşil listeden, ikisi gri listeden, 7 terörist sığınakta ele geçirildi" dedi.
    1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
    2. Dünün çocukları bugünün çocukları ile..
    3. Tuzla’daki kimyasal kokunun kaynağı..
    4. Karateciler 4 Altın 3 Gümüş ve 3 Bronz..
    5. TCMB'den döviz depo ihalesi
    6. Kayseri SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı..
    7. Diriliş Ertuğrul hayranlarını şoke..
    8. Çakır’dan sosyal medya eleştirisi
    9. Hollanda, Kim Jong-Un’a gönderilecek..
    10. Talip Geylan: "Hocalı’yı unutmadık,..
    11. Rashad Muhammed’in kız arkadaşının..
    12. Potada Türkiye Kupası Şanlıurfa'da..
    13. SBÜ Tıp Fakültesinden asistanlarına..
    14. Adana’da tefeci ve yasa dışı bahis..
    15. Soylu duyurdu: Türkiye sorumlusu..
    16. Av. Gökalp: “Kadın cinayetlerinde..
    17. Turnalar, Seyfe Gölünde kuyruğa girdi
    18. Bursa’da okur-yazar buluşmaları devam..
    19. Kırklareli'nde kar yerini güneşe bıraktı
    20. En iyi ‘tarım’ fotoğrafları
    21. Kepez’de gençlere ve kadınlara spor..
    22. Sepaş Enerji’den işletmelere büyük..
    23. İngilizler kararını verdi! 'Ülke..
    24. Gelenek bozulmadı
    25. Sivas’ın 5 bin yıllık tarih cetvelini..
    26. KAYMOS’a ilk ziyaret ASKON’dan
    27. Seyfe Gölü misafirlerini erken..
    28. Hocalı Katliamı 27’inci yılında..
    29. Köprü ve otoyol gelirleri
    30. MİT'e ihbar yağdı! 6 bin operasyon..
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Gündemi sarsan sözler: Darbe hazırlığı yapılıyor
    Gündemi sarsan sözler: Darbe hazırlığı yapılıyor
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti