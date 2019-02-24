0553 313 94 23

FETÖ talimatı ile Komiser Yardımcılığı Sınavı soru teminine 7 tutuklama

MARDİN (İHA) – Mardin’de, FETÖ soruşturması kapsamında 2010 yılı Komiser Yardımcılığı Geçiş Sınavı sorularını önceden temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 7’si tutuklandı.

24 Şubat 2019 Pazar 11:02
FETÖ talimatı ile Komiser Yardımcılığı Sınavı soru teminine 7 tutuklama

MARDİN (İHA) – Mardin’de, FETÖ soruşturması kapsamında 2010 yılı Komiser Yardımcılığı Geçiş Sınavı sorularını önceden temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 7’si tutuklandı.


Geçtiğimiz hafta Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 2010 yılı Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını önceden temin eden şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. 9 kişinin gözaltına alındığı operasyonda zanlılar, önceki gün hakim karşısına çıktı. Zanlılardan H.A., H.S.S., D.Ö., M.N.A., A.B., R.E. ve D.U. tutuklanarak Mardin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilirken, A.K. ve S.Ç. isimli zanlılar da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 11:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yangında bir ev kül oldu
    1. Yangında bir ev kül oldu
    2. Kötülüklerden uzak büyüsünler diye..
    3. Kendi kitabını yanına isteyen Eren..
    4. Sultanbeyli’ye Bilim ve Teknoloji..
    5. İstanbul’da buzlanmaya karşı önlem
    6. Bakan Kurum’dan çevre dostu proje..
    7. "Karın etkisini rüzgar artırdı"
    8. Federasyon, Taha'nın partner sorununu..
    9. Ivanka Trump: “ABD Venezuela’nın cesur..
    10. Ve korkulan oldu! Dünya şokta, çok..
    11. Medicana obezite akademisi açıldı
    12. TESK Genel Başkanı Palandöken: “Konut..
    13. Suriyeli ailenin evine silahlı baskın!
    14. Avni Yıldırım hakem "kurbanı"
    15. Milletimize hizmet borcumuz var
    16. Cumhurbaşkanı ile görüşebilmek için..
    17. Göztepe’nin acelesi yok
    18. Amasya merkezli kaçak içki..
    19. SMA hastası Davut yaşamak için..
    20. Ünlü tarihçinin cenazesi Türkiye'ye..
    21. CHP İl Başkanı Bilge’den yarım kalan..
    22. Lavrov: “Rusya, Türkiye ve İran’la..
    23. Endonezya'da "arabasız gün"..
    24. "Arbane", Diyarbakırlı kadınların..
    25. Yıldız Holding, "Senenin Yıldızları"nı..
    26. Sincan’da proje rüzgarı
    27. 77 yaşındaki Hamide nine ile eşeğinin..
    28. "1 milyon 393 bin 500 FETÖ materyalini..
    29. Spor yatırımları Samsun'u "şampiyona..
    30. Hamsi Out, istavrit İn...
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Onları serbest bırakın
    ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Onları serbest bırakın
    Selman Öğüt 'Elini keselim' dedi, solak medya gocundu! Siz hırsız mısınız?
    Selman Öğüt 'Elini keselim' dedi, solak medya gocundu! Siz hırsız mısınız?

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Kahramanmaraş mitinginde hareketli dakikalar! Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneden indi
    Kahramanmaraş mitinginde hareketli dakikalar! Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneden indi