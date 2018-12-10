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FETÖ şüphelisinin evinde silah ve mühimmat ele geçirildi

10 Aralık 2018 Pazartesi 18:44
FETÖ şüphelisinin evinde silah ve mühimmat ele geçirildi

MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan aranan kişinin evinde yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Bulanık ilçesinde 10 Aralık'ta FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan kişinin ikametgahında yapılan aramada, kalaşnikof tüfeği, kalaşnikof tüfek şarjörü,25 kalaşnikof tüfek fişeği,tabanca, 2 tabanca şarjörü,9 tabanca fişeği ele geçirildiği bildirildi.

Olayla ilgili adli tahkikata başlanıldığı aktarılan açıklamada, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin tespitine ve engellenmesine yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 18:44
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