FETÖ şüphelisinin evinde silah ve mühimmat ele geçirildi

MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan aranan kişinin evinde yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Bulanık ilçesinde 10 Aralık'ta FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan kişinin ikametgahında yapılan aramada, kalaşnikof tüfeği, kalaşnikof tüfek şarjörü,25 kalaşnikof tüfek fişeği,tabanca, 2 tabanca şarjörü,9 tabanca fişeği ele geçirildiği bildirildi.

Olayla ilgili adli tahkikata başlanıldığı aktarılan açıklamada, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin tespitine ve engellenmesine yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.