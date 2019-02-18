FETÖ şüphelisi Zahide Üner'in yakalanması

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Muğla'nın Dalaman ilçesinde yurt dışına çıkışı hazırlığı yaparken yakalanan Zahide Üner'in kaçışını organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan avukatın ofisinde yapılan aramada, 1 dolar ve uyuşturucu bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturmada firari olan Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı'nın "sağ kolu" olduğu belirtilen ve yurt dışına çıkış hazırlığı yaparken sahte kimlikle yakalanan Zahide Üner'in kaçışını organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan avukat Tolga Danışman'ın işlemleri sürüyor.

Şüpheli avukatın ofisinde yapılan aramada, E-L-H serisi olan 3 adet 1 dolar ile gazeteyle kaplanmış bir poşet içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu öğrenildi.

Ayrıca şüpheli avukatın yine savcılıkça yürütülen bir soruşturma kapsamında daha ifadesinin alındığı öğrenildi. Bu soruşturma kapsamında, iş kadını Necla Zarakol da gözaltına alınmıştı.