FETÖ şüphelisi Zahide Üner'in yakalanması

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı'nın "sağ kolu" olduğu belirtilen ve yurt dışına çıkış hazırlığı yaparken sahte kimlikle yakalanan Zahide Üner'in kaçışını organize ettiği ileri sürülen bir avukat gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Bu kapsamda, Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı'nın "sağ kolu" olduğu belirtilen, yurt dışına çıkış hazırlığı yaparken sahte kimlikle Muğla'da yakalanarak İstanbul'a getirilen Zahide Üner'in kaçışını organize ettiği ileri sürülen avukat T.D gözaltına alındı. Şüpheli avukatın ofisinde de arama yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan, Muğla'nın Dalaman ilçesinde 13 Şubat'ta sahte kimlikle yakalanan Üner'in, cep telefonunu İstanbul'daki evde bıraktığı, üzerinde 10 bin dolar ve 18 bin avro bulunduğu belirtildi.