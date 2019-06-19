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FETÖ şüphelisi tren garında yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan şahıs, Eskişehir Garı’nda yakalandı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 10:11
FETÖ şüphelisi tren garında yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan şahıs, Eskişehir Garı’nda yakalandı.


Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Garı girişinde yaptıkları uygulama sırasında Ankara 8. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ soruşturması kapsamında ’terör örgütü üyeliği’ suçundan aranması bulunan ve meslekten ihraç edilen Başçavuş Şahin G.’yi yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi. Şahin G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 10:11
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