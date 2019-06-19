FETÖ şüphelisi tren garında yakalandı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan şahıs, Eskişehir Garı’nda yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan şahıs, Eskişehir Garı’nda yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Garı girişinde yaptıkları uygulama sırasında Ankara 8. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ soruşturması kapsamında ’terör örgütü üyeliği’ suçundan aranması bulunan ve meslekten ihraç edilen Başçavuş Şahin G.’yi yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi. Şahin G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.