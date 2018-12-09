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FETÖ şüphelisi trafik uygulamasında yakalandı

09 Aralık 2018 Pazar 16:41
FETÖ şüphelisi trafik uygulamasında yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, trafik uygulamasında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Kandıra gişelerinde trafik uygulaması yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları bir araçta bulunan M.F. hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan M.F, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Buradaki işlemlerinin ardından şüpheli hakkında ek gözaltı kararı alındı.

İşçi emeklisi olduğu öğrenilen şüphelinin yarın İstanbul'a gönderileceği belirtildi.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 16:41
  1. FETÖ

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