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FETÖ şüphelisi mezuniyet töreninde yakalandı

Terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla aranan zanlı, katıldığı ESOGÜ mezuniyet töreninde gözaltına alındı

27 Haziran 2019 Perşembe 12:15
FETÖ şüphelisi mezuniyet töreninde yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu ve gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddiasıyla aranan şüpheli, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) mezuniyet töreninde yakalandı.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesince örgütün sözde il yapılanmasında bulundukları öne sürülen ve yargılanmalarına devam edilen sanıklarla irtibatlı olduğu belirlenen Abdullah C. (24), katıldığı ESOGÜ mezuniyet töreninde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 12:15
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