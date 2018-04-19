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FETÖ şüphelisi kadın Yunanistan’a kaçarken enselendi

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli kadın, Yunanistan’a kaçmak üzereyken yakalandı.

19 Nisan 2018 Perşembe 14:24
FETÖ şüphelisi kadın Yunanistan’a kaçarken enselendi

FETÖ/PDY şüphelisi olan 1 kadın, Meriç Nehri kenarında Yunanistan’a kaçarken yakalandı. Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Türkiye’nin Yunanistan sınırındaki Meriç Nehri kenarında gerçekleştirdikleri kontrol sırasında şüpheli Asiye D. gözaltına alındı. Ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüpheli kadın, Samsun’a getirildi. Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.

ByLock kullanıcısı olduğu öğrenilen Asiye D.’ye mahkemece ev hapsi verildi.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 14:24
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