FETÖ şüphelisi Eskişehir’de yakalandı Eskişehir’de, FETÖ üyesi olduğu öne sürülerek aranan şüpheli yakalandı.

Eskişehir’de, FETÖ üyesi olduğu öne sürülerek aranan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’ye yönelik soruşturmalar çerçevesinde "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan E.A.’nın Eskişehir’de olduğunu tespit etti. Örgütün gizli haberleşme programı ’ByLock’ kullanıcısı olduğu belirlenen şüpheli E.A., kent merkezinde saklandığı polis ekiplerince evde yakalandı.

Öte yandan gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sonrası soruşturmanın devam ettiği İstanbul’a gönderileceği öğrenildi.

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